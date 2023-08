Top 10 Herbsterlebnisse in Bratislava

1. Gänseschmaus

Der Abend mit Freunden und Familie beim reichen Gänsefest, ist ein wesentlicher Teil des Herbstes in Bratislava. Sie haben die Wahl zwischen vielen Gänseproduzenten, die viele Jahre ihrem Handwerk widmen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Traditionelle Backwaren mit leckerem Braten und berühmten Grave Curls bedeuten nur eins: Dieses kulinarische Erlebnis wird nicht so schnell vergessen.

Foto: Bratislava Tourismus

2. Kleine Karpaten

Die angenehme Umgebung des Kleinkarpatenlandes, nur 10 Autominuten vom Zentrum der Stadt entfernt, kombiniert mit Herbstwetter ist ideal für verschiedene Arten von Ausflügen. Egal, ob Sie sich für Ballenstein entscheiden, durch den Bergkamm der Kleinen Karpaten nach Bösing radeln oder den Abend am Eisenbrünnl-Barbecue genießen, die Umgebung von Bratislava wird Ihnen sicherlich die richtigen Herbst-Aktivitäten im Freien bieten.

Foto: Bratislava Tourismus

3. In der wilden Natur

Bevor die Tiere von kaltem Wetter betroffen sind und einige von ihnen in einen Winterschlaf fallen, ist es ein guter Zeitpunkt, sie im Herbst zu besuchen. Gehen Sie in den ZOO, wählen Sie aus einer Auswahl von beliebten kommentierten Fütterungen und genießen Sie einen angenehmen Tag in der Natur in der Gesellschaft von erstaunlichen Tieren.

Charmante Stillleben des Botanischen Gartens, der im Herbst noch bunter ist, bieten auch eine fantastische Naturkulisse. Die perfekte Oase der Ruhe kontrastiert mit dem umgebenden Trubel der Stadt und ist ein großartiger Ort, um Körper und Seele zu entspannen.

Foto: Bratislava Tourismus

Wenn Sie sich nach einem herzhaften Herbstessen sehnen, bietet die Hauptstadt mehrere außergewöhnliche Optionen im Zentrum. Egal, ob Sie sich für das Zylinder Café & Restaurant, das Restaurant Savoy oder den Dunajský pivovar entscheiden, die beste und traditionellste Bratislavaer Küche in einem modernen und stilvollen Kleid erwartet Sie.

Foto: Bratislava Tourismus

5. Kulturelle Erlebnisse

Der Herbst bringt traditionell eine neue musikalische und kulturelle Saison, die eine Reihe von großen Veranstaltungen und angenehmen Abenden bedeutet. In diesem September eröffnet die Slowakische Philharmonie ihre 74. Konzertsaison, in der sie Konzerte von den Großen des musikalischen Himmels bringen, die von den talentiertesten Musikern aufgeführt werden.

Das Slowakische Nationaltheater bringt traditionell ein hochwertiges Erlebnis und Werke führender Autoren mit, die in Drama, Ballett und Oper von den besten Künstlern aus der Slowakei sowie aus der ganzen Welt aufgeführt werden.

Foto: Bratislava Tourismus

6. Weinlesen und Bierfeste

Wie jedes Jahr gehört auch im Kleinkarpatenland der September zu den Weinlesen, die natürlich eng mit Bratislava verbunden sind.

Die Weinbaugebiete Theben, Karlsdorf, Neustadt, Ratzersdorf, Weinern und viele andere sowie die nahe gelegenen Städte Modern und Bösing mit einer alten Weinbautradition bieten ein reichhaltiges Begleitprogramm neben den besten Wein- und gastronomischen Köstlichkeiten. Verschiedene Erntefeiern in verschiedenen Variationen sind typisch für Bratislava und seine Umgebung während den ganzen Herbst.

Im Oktober kommen auch Bierliebhaber zu sich. Beim Craft Bierfest werden verschiedene Formen und Geschmäcker des Bieres präsentiert. In der Alten Markthalle und davor können Sie Geschmacksrichtungen wie Himbeere, Blaubeere oder Mango probieren. Prost!

Foto: Bratislava Tourismus

Die Zeit nach den Sommerferien und Urlauben blüht mit neuen Ausstellungen in vielen Museen und Galerien, die in der ganzen Stadt zu finden sind. Wenn Sie moderne Kunst mögen, wird Sie die Danubiana, die Kunstahalle oder die Nedbalka Galerie definitiv ansprechen. Die Tradition erwartet Sie in der Städtische Galerie Bratislava und in den Ausstellungen des Museums der Stadt Bratislava.

Foto: Bratislava Tourismus

8. Musik des Herbstes

Jedes Jahr präsentiert das Bratislava Music Festival in dramaturgisch interessanten Programmen das künstlerische Niveau führender ausländischer Gastorchester, Dirigenten und Solisten sowie heimischer Künstler. Dieses Jahr findet bereits im 58. Jahr statt.

Ende Oktober kommen Vertreter des besten Jazz in die Stadt. Bratislava wird für eine Weile zum Jazzzentrum des Universums, zum fantastischen 44. Mal!

Foto: Bratislava Tourismus

Der Platz vor der Alten Markthalle in der Innenstadt verwandelt sich auch im Herbst in einen kleinen Park voller köstlicher Köstlichkeiten in fantasievollen Formen von Streetfood-Anbietern. Nicht nur diejenigen von euch, die eine gute Portion Fleisch mögen, sondern auch Vegetarier und Veganer werden es hier genießen. Wenn Sie es bis dahin nicht schaffen, besuchen Sie einige der besten Straßenlokale in Bratislava.

Foto: Bratislava Tourismus

10. Bratislava in Bewegung

Die Stadt wird im Laufe des Oktobers umziehen. Internationales Festival für zeitgenössischen Tanz. Bratislava in Bewegung ist ein regelmäßiges Tanzfestival von internationaler Bedeutung, welcher die Werke von hochkarätigen Tanztheater und Solokünstlern aus der ganzen Welt vorstellt. Seit 1997, organisiert und entwickelt von der Tanzgemeinschaft, das Festival wuchs in ein respektiertes und dicht besuchtes Event.