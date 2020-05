Die Naturbadeanlage Mörbisch gilt als die gemütlichste unter den umliegenden Seegemeinden. Sie wurde an einer Stelle errichtet, an der aufgrund einer natürlichen Strömung die Wassertiefe unbegrenztes Schwimmvergnügen ermöglicht.

Ein Bad im Neusiedler See verspricht nicht nur Bewegung und Erfrischung, es kann auch Abhilfe bei Hautproblemen und Rheumaleiden schaffen.

Besondere Momente können auch auf der Badeinsel erlebt werden – die einzige am Neusiedler See. Wer es ganz bequem möchte, hat die Möglichkeit, vor Ort Relax-Liegen und Sonnenschirme auszuleihen. Für das leibliche Wohl sorgt unser abwechslungsreiches Gastronomieangebot - denn Badespaß macht Appetit. Bei Genuss und Kulinarik kann man im Strandhaus Mörbisch, dem neugestalteten See-Restaurant, dem stressigen Alltag entfliehen. Eis und Getränke aus unserem Shop, ein Snack aus dem Imbiss, oder einfach durchatmen, zurücklehnen und Seeluft schnuppern auf der Seeterrasse, der Strandbar direkt am Ufer.

BVZ

Badespaß für die gesamte Familie garantiert das solarbeheizte Familienerlebnisbad. Groß und Klein tummeln sich im Erlebnisbecken mit Wasserrutsche und Wildwasserströmungskanal. Die Kleinsten genießen im Babybecken und im einzigartigen Wasserspielplatz nasse Abwechslung. Sportbegeisterte finden ihren Spaß auf den Beachvolleyballplätzen, dem Minigolfplatz oder auch beim Wassersport. Segel-, Elektro- oder Tretboote, Surfbretter oder Kanus können direkt am Seegelände ausgeliehen werden. Ein Abenteuerspielplatz sorgt dafür, dass es den Kleinen auch außerhalb des Wassers nicht langweilig wird. Hier können sie ihrem Bewegungsdrang und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Kontakt Seebad Mörbisch:

Kassa: +43 2685 8090

Büro: +43 2685 8201 16