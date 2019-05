„Unser Projekt wurde in den 9 Mitgliedsgemeinden vorgestellt und sofort konnten 50 Interessenten begeistert werden. Jetzt wird von den Spezialisten vor Ort die Dachflächeneignung und die Anlagengröße erhoben.“, freut sich Leithaland-Sprecher und Bürgermeister aus Zillingtal Johann Fellinger über das große Interesse. Die Projektumsetzung, also die Installation der PV-Anlagen, erfolgt direkt nach den Erhebungen, um bereits in diesem Jahr die Sonnenstunden bestmöglich nutzen zu können.

Damit das Projekt vollständig umgesetzt werden kann und auch noch weitere Interessenten aufgenommen werden können, wird muss aber auch die Finanzierung sichergestellt werden. Ab einer Investitionssumme von € 1.000,- kann man bereits einsteigen und erhält pro Jahr fixe 2,3 % Verzinsung. Jede Investition ist ein Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Helfen auch Sie mit! Eine Anmeldung als Investor kann jederzeit bei den Mitgliedsgemeinden oder beim Modellregionsmanager Ing. David Locsmandy erfolgen. Er steht auch jederzeit für Fragen zur Verfügung: david@locsmandy.at 0664/8294344.

„Mit unserem Projekt können wir nicht nur Energiekosten reduzieren, sondern mit den 50 Anlagen auch mehr als 66 Tonnen CO 2 pro Jahr einsparen!“, ist sich Locsmandy schon jetzt über den Projekterfolg sicher.

Klima- und Energie- Modellregionen Leithaland