Kurze Fahrradtouren sind für viele Familien in diesen Tagen eine willkommene Abwechslung. Die Kinder kommen so weg vom Smartphone an die frische Luft und trainieren nebenbei Gleichgewichtssinn, Ausdauer und Rücksichtnahme. Ein kleiner Radausflug sollte jedoch gut vorbereitet sein. Eltern sind gefordert, ihrem Nachwuchs die Regeln näherzubringen und auf die richtige Ausrüstung zu achten.

Die Größe des Rads muss dem Kind angepasst sein: Die Sattelhöhe ist korrekt, wenn sich das Kind mit beiden Fußballen auf dem Boden abstützen kann. Und die Breite des Lenkers sollte in etwa mit der Schulterbreite übereinstimmen. Wichtig ist auch, dass eine aufrechte Sitzposition möglich ist. Zur Entlastung des Oberkörpers sollte der Lenker eindeutig höher als der Sattel sein.

Außerdem gibt es aktuell zusätzliche Hinweise zu beachten: Am besten ist es, direkt von zu Hause und nur im engsten Familienverband zu starten. Die Strecke sollte nicht zu lang sein, um die Kinder nicht zu überfordern. Wichtig ist auch, ohne Hektik unterwegs zu sein, ohne Wettkampfgedanken. Das Verletzungsrisiko muss weitgehend minimiert werden, darüber hinaus sollte eine kleine Notfallapotheke dabei sein.

zVg

Und: Geeignete Sicherheitsausrüstung sowohl für Rad als auch für Radler sollte selbstverständlich sein und ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Eltern haben hier Vorbildfunktion – dazu gehört auch das Tragen eines Fahrradhelms. Für Kinder unter 12 Jahren ist er Pflicht, sollte aber auch für ältere Radfahrer ein „Must-have“ sein.