Die Allianz Agentur Wessely Josef KG ist ein Familienbetrieb und seit 2015 in Deutschkreutz ansässig. „Wir sind sehr breit aufgestellt und unser Leistungsspektrum reicht von der Rohbau- bis zur Pensionsversicherung. Auch Privat- und Gewerbeversicherungen sind möglich“, so Agenturleiter Josef Wessely.

Eine gute Vorsorge für die Gesundheit

Aktuell gibt es auch eine tolle Aktion für eine Gesundenversicherung bei der man sich den Selbstbehalt spart. „Gerade in Zeiten wie jetzt sollte man sich Gedanken über die Gesundheit machen, vor allem bei Kindern , die den Vorteil einer sehr günstigen Prämie haben. Eine Sonderklasse-Versicherung sichert den Zugang zu Arzt und Krankenhaus Ihrer Wahl. Kümmern Sie sich darum — je früher, deso günstiger. Die Aktion läuft noch bis 30. Juni 2020“, fügt Wessely hinzu.

Vorraussetzung für den Erhalt eines 10-jährigen Selbstbehalt-Gutscheins:

Neuabschluss einer privaten Krankenhauskostenversicherung bis 30. Juni 2020

für versicherte Personen zwischen 19 und 40 Jahre (Altersberechnung: Eintrittsjahr minus Geburtsjahr)

Gültig für alle selbstbehaltpflichtigen Leistungsfälle bis 30. Juni 2030 (Datum der stationären Aufnahme im Krankenhaus).

Eine weitere coole Aktion ließ sich das Team der Allianz Agentur Wessely Josef KG bereits zu Ostern einfallen. Jedes Kind wurde dazu eingeladen, ein Regenbogen-Bild zu malen. Mit den fertigen Bildern wurde dann die Auslage der Versicherungsagentur in Deutschkreutz geschmückt. „Der Regenbogen soll ein Zeichen für Hoffnung und positive Gedanken sein. Da auch wir mit Hoffnung in die Zukunft blicken, haben wir uns diese Aktion einfallen lassen. Als Dankeschön gab es eine kleine Überraschung für die Kinder“, so Wessely abschließend.