Per Sonderzug zur Weinkost

Weinliebhaber aufgepasst: Das Rotweinfestival Mittelburgenland in Deutschkreutz steht vor der Tür. Um das Fest zu einem besonderen Erlebnis zu machen, führt die Raaberbahn einen Sonderzug von Deutschkreutz nach Sopron an allen Festivaltagen, der von der Marktgemeinde Deutschkreutz bestellt wird. Der Zug fährt um 22:29 Uhr in Deutschkreutz ab und die Fahrgäste können einfach in Sopron in den Anschlusszug nach Wien um 22:44 Uhr umsteigen. Eine perfekte Mischung aus Wein, Kultur und Abenteuer.

Programm zum Rotweinfestival 2023

Donnerstag, 6. Juli

19.30 Uhr: Eröffnung des Rotweinfestivals in der Hauptstraße, Begrüßung durch Obmann Christian Kirnbauer, Grußworte von Bürgermeister Andreas Kacsits, Festrede von Reinhold Moritz, Showeinlage von Kristina Sprenger, Eröffnung durch Weinkönigin Susanne I., im Anschluss Unterhaltungsmusik mit den „Blue Franks“ und Verkostung an den Winzerständen

Freitag, 7. Juli

11 bis 18 Uhr: Tag der offenen Kellertür bei den teilnehmenden Winzern, 13 Uhr: Verkostung in der Gebietsvinothek Deutschkreutz „Reifepotential Jahrgang 2013“ mit Sommeliers (Anmeldung erforderlich), 18 bis 2 Uhr: Verkostung in der Hauptstraße in Deutschkreutz, 20 bis 2 Uhr: Live-Musik mit „Die Licona“, kostenlose Bummelzüge und Shuttle-Busse bei Tag und Nacht

Samstag, 8. Juli

11 bis 18 Uhr: Tag der offenen Kellertür bei den teilnehmenden Winzern, 10 bis 11.30 Uhr: Riedel Glasverkostung in der Gebietsvinothek Deutschkreutz mit Weinakademiker Bernhard Sattler (Anmeldung erforderlich), 11.30 Uhr: Verkostung in der Gebietsvinothek Deutschkreutz „Reifepotential Jahrgang 2013“ mit Sommeliers (Anmeldung erforderlich), 15 Uhr: Führung im Schloss Deutschkreutz, Anton Lehmden Museum (Euro 12.-/Person), 18 bis 2 Uhr: Verkostung in der Hauptstraße, 20 bis 2 Uhr: Live-Musik mit „Golden Melodies und Francesco“, kostenlose Bummelzüge und Shuttle-Busse bei Tag und Nacht

Sonntag, 9. Juli

17 bis 22 Uhr: Verkostung in der Hauptstraße in Deutschkreutz und Live-Musik mit „Die Zamkehra“