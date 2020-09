Egal ob Sie abnehmen wollen, Ihre Muskeln definieren oder Ihren Rückenschmerzen den Kampf ansagen wollen.

Mit Elektromuskelstimulation (EMS) bekommen Sie ein effektives Ganzkörpertraining für das Sie jede Woche nur 20 Minuten Ihrer Freizeit einplanen müssen. Ideal für alle, die in möglichst kurzer Zeit große Trainingserfolge erzielen wollen.

Muskelaufbau

EMS-Training hilft beim raschen Muskelaufbau. Ein 20 Minuten Training pro Woche genügt für eine nachhaltige Stärkung des Muskelapparates und ersetzt gut zwei Stunden herkömmliches Fitnesstraining.

Fettreduktion

Gepaart mit ein wenig Ausdauersport und der richtigen Ernährung lassen sich mit einem gezielten EMS-Training sensationelle Erfolge bei der Fett- und Gewichtsreduktion erzielen.

Gewebe straffen

Wir bieten die ideale Methode um schlaffes Bindegewebe wieder zu straffen und ihren Körper in die richtige Form zu bringen.

Rückenmuskulatur stärken

Durch den Stress des Alltages ist ihr Rücken geschwächt? Sie sitzen den ganzen Tag im Bürosessel und haben ständig Schmerzen im Kreuz? Da schaffen wir Abhilfe. Kaum eine andere Methode ist so effektiv um ihre Rückenmuskulatur zu stärken, wie das EMS-Training.

Die moderne Art seinen Körper fit zu halten

Das Konzept der elektrischen Muskelstimulation (EMS) wird seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Astronauten halten sich damit in der Schwerelosigkeit fit, Spitzensportler trainieren spezifische Muskelgruppen, EMS wird auch in der Rehabilitation und Physiotherapie genutzt. Elektrische Impulse von außen verstärken die vom Gehirn gesteuerte Muskelkontraktion um ein Vielfaches. Damit wird der Trainingsreiz massiv verstärkt und ein weit größerer Erfolg erzielt.

Da der elektrische Impuls für jede Muskelgruppe individuell gesteuert werden kann, lassen sich die verschiedenen Körperregionen unterschiedlich trainieren. So lassen sich vor allem Schwachstellen oder Problemzonen beseitigen. In Kombination mit den Übungen, die Ihnen der Personaltrainer vorgibt, erreichen Sie mit den zusätzlichen Elektroimpulsen ein Maximum an Effizienz.

Bei 20 Minutes trainieren Sie mit Geräten des Marktführers im Bereich der Elektrischen Muskelstimulation. Miha Bodytec setzt dort an, wo herkömmliche Methoden versagen: Gezielt und individuell dosiert werden nahezu alle großen Muskelgruppen zeitgleich aktiviert und trainiert – sogar die schwer zugänglichen Muskeln an Taille und Hüfte.

Jede Trainingseinheit wird individuell nach Ihrem Zeitplan vereinbart und das Trainingsgerät für Sie reserviert. Sie können auch zusammen mit Ihrem Partner oder einem Freund kommen und gemeinsam Ihre neuen Trainingsziele in Angriff nehmen.

Diverse Studien belegen die positiven Effekte des EMS-Trainings. Gewicht und Fett werden reduziert und der Stoffwechsel angeregt. Gerade die unschönen Fettpölsterchen werden effektiv bekämpft, die Muskeln zeichnen sich sichtbar straffer und definierter unter der Haut ab. Cellulite kann bis zu einem bestimmten Alter vorgebeugt oder bekämpft werden. In Kombination mit der richtigen Ernährung, Laufen, Nordic Walking oder Radfahren hilft Ihnen 20 Minutes Ihr Wohlbefinden deutlich zu steigern.