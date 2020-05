In den Filialen in Forchtenstein und Mattersburg arbeitet die Fleischerei Gebhardt nur mit höchster Fleischqualität. Dies ist auch der Grund, warum die Produkte so gut schmecken.

Leistungsversprechen vom Bonusfleischer

Im Versorgungskreislauf mit den wichtigsten Grundnahrungsmitteln spielen die Betriebe des Fleischerhandwerks eine überaus wichtige Rolle und garantieren eine funktionierende regionale Nahversorgung. Bonusfleischer stehen immer für ihre Kunde bereit und erbringen Leistungen nach besten Kräften: Als Bindeglied zwischen Landwirtschaft und Konsumenten sichern die Bonunsfleischer regionale Lieferketten ab, mit der Produktion direkt vor Ort garantieren sie beste Qualität und absolute Frische. Als regional verwurzelte Fleischer kennen sie die Bedürfnisse ihrer Kunden und können somit gezielt auf ihre Wünsche eingehen.

Latte für Qualität und Frische liegt sehr hoch

zVg

„Wir sprechen bei dieser Gelegenheit all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren selbstlosen Einsatz einen herzlichen Dank aus. Nur mit deren Hilfe wird es uns gelingen, Sie auch weiterhin mit hochwertigen Fleisch- und Wurstspezialitäten zu versorgen. Dafür bitten wir Sie, dass Sie uns jetzt und auch in Zukunft als Stammkunden die Treue halten“, heißt es von der Fleischerei Gebhardt.

Die Bonusfleischer legen die Latte für Qualität und Frische sehr hoch und bieten ihren Kunden auch in außergewöhnlichen Zeiten: ehrliche Handwerksqualität, regionale Spezialitäten und persönlichen Service an.