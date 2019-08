Back to the Roots für die Gugafounganocht.

Die Jugend Horitschon feiert am 14. August ihre Gugafounganocht. Nach dem Motto „Back to the roots“ wird die Location zum Eichenwald verlegt, damit man dort gemeinsam bis in die Morgenstunden tanzen und singen kann.

Für einen musikalischen Hochgenuss sorgen in diesem Jahr die „Goldbach Buam“. Für das leibliche Wohl der Gäste wird es ebenfalls Leckeres geben. Freuen Sie sich schon jetzt auf eine unvergessliche Partynacht in der Blaufränkischgemeinde.

14.08.2019 ab 19 Uhr

Eintritt: Freie Spende

Auf Ihr Kommen freut sich die gesamte Jugend Horitschon

www.jugendhoritschon.com