Durch Funk verbunden

Bei Sieggraben. Das Relais am Brentenriegel. Foto: zVg

Der Österreichische Versuchssenderverband (ÖVSV) ist die Interessensvertretung des Amateurfunkwesens in Österreich und hat 6.300 Mitglieder. Dem burgenländischen Landesverband gehören 133 Mitglieder an. Das Amateurfunkwesen verfügt über die Technologie – vom Stromnetz und von kommerziellen Kommunikationsdienstleistern unabhängig, – innerhalb Österreichs und Europas sowie über Kontinente hinweg eine funktionierende Notfall- und Krisenkommunikation aufrecht zu erhalten.

Da die staatlich geprüften Funkamateure gesetzlich verpflichtet sind über Aufforderung im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Durchführung von Not- und Katastrophenfunkverkehr Unterstützung zu leisten, arbeiten die Behörden und der Zivilschutzverband eng mit ihnen zusammen.

Der Amateurfunk ist somit nicht nur eine völkerverbindende und technisch anspruchsvolle Arbeit. Er kann auch, wenn es darauf ankommt, Vermögenswerte schützen und Leben retten.

Von Nord bis Süd: Funk-Verbindung geschaffen

Im Burgenland ist ein großer Fortschritt in der Funk-Kommunikation gelungen: Für die staatlich geprüften Funkamateure des ÖVSV Landesverbandes Burgenland (BARC) war es immer schon ein Anliegen, das lang gezogene und vom Günser Gebirge getrennte nördliche, mittlere und südliche Burgenland über UKW-Umsetzer (UKW Relaisstellen) funktechnisch zu verbinden.

Das Erfolgsteam. Jürgen Heißenberger, Wolfgang Schnelzer und Klaus Musser. Foto: zVg

Nach jahrelanger vorangegangener Pionierarbeit ist es nun unter dem neuen Landesleiter Rainer Stangl aus Markt Allhau mit einem Team aus drei staatlich geprüften Funkamateuren gelungen, die drei vorhandenen Relaisstandorte Sonnenberg im Leithagebirge, Brentenriegel (Bereich Sieggraben) und Hutwisch im Südburgenland miteinander zu koppeln. So ist eine flächendeckende Kommunikation über das gesamte Burgenland auch mit einfachen Handfunkgeräten möglich. Bislang konnte nur vom Süden bis ins Mittelburgenland und vom Norden bis in die Landesmitte kommuniziert werden. Das Burgenland ist damit in der Notfall- und Krisenkommunikation erstmals auch ein wichtiges Vorbild für andere Bundesländer in Österreich geworden.

Für das Zustandekommen des Projektes ist im Besonderen Klaus Musser verantwortlich, der in das Team seine langjährige Erfahrung eingebracht hat. Auch Jürgen Heißenberger, der für die Installation des Relais am Sonnenberg viele Fußmärsche hinter sich hat, und Wolfgang Schnelzer, der für das Relais am Brentenriegel verantwortlich ist, hatten am Zustandekommen des Projektes einen großen Anteil.