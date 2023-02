Techniker/in gesucht

TechnikerIn (m/w/d) im Bereich der HKLS-Planung

Wir sind ein etabliertes wachsendes Unternehmen im Bereich der Gebäudetechnik und begleiten Bauprojekte von der Planung haustechnischer Anlagen (Vorplanung, Ausschreibung, Projektplanung) bis hin zur Fachbauaufsicht inkl. Endabnahme. Zur Stärkung unseres Teams am Unternehmensstandort in Rattersdorf suchen wir ab sofort Unterstützung in der Projektabwicklung im Ausmaß einer Vollzeitbeschäftigung von 40 Stunden/Woche.

Was sind Ihre zukünftigen Aufgaben:

Technische Ausarbeitung von gebäudetechnischen Anlagen

Technische Unterstützung der Projektleiter

Erstellung von Plänen unter Verwendung von CAD-Software

Erstellung von Ausschreibungsunterlagen inkl. Kostenbewertungen

Mitwirken bei der Fachbauaufsicht

Diese Aufgaben erfordern Fähigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen:

Abgeschlossene technische Ausbildung wie HTL Gebäudetechnik und Energieplanung, FH Gebäudetechnik, FH Energie- und Umweltmanagement oder einschlägige Berufsausbildung

Technisches Vorwissen bzw. Berufserfahrung im Bereich der Energie- oder Gebäudetechnik

Räumliches Vorstellungsvermögen

Kommunikationsstärke und organisatorische Fähigkeiten

Eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise

CAD-Grundkenntnisse (bevorzugt PlanCal)

Was sind unsere Werte / Was können wir Ihnen bieten:

In einem modernen Büro bieten wir Ihnen ein soziales Arbeitsumfeld, das auf flexiblen Arbeitszeiten sowie einem wertschätzenden, respektvollen und vertrauensvollen Umgang miteinander basiert. Eine Mischung aus Eigenverantwortung und Zusammenarbeit zeichnet unser gutes Arbeitsklima aus. In Ihrer zukünftigen Funktion sind Sie Teil eines dynamischen Teams, das namhafte und innovative Projekte abwickelt. Es erwartet Sie ein im Kollektivvertrag für Information und Consulting geregeltes Gehalt (ab Brutto 2.176,18 €) mit der Bereitschaft zur Überzahlung sowie Aufstiegschancen zum Projektleiter je nach Qualifikation und positionsrelevanter Berufserfahrung.

Wir freuen uns auf Ihr Bewerbungsschreiben inkl. Lebenslauf, welches Sie bitte per E-Mail an office@tbkainer.at adressieren.