Topmodel Franziska Knuppe | Thomas Knieps

Am Freitag, den 31. August & Samstag, den 1. September werden im Rahmen der großen Fashion Show die neuesten Modetrends für den Herbst präsentiert. Als besonderer Stargast wird auch das internationale Topmodel Franziska Knuppe am Laufsteg vertreten sein.

Zum feierlicher Abschluss der Show wird sie beim Geburtstagstortenanschnitt am Samstag um 14.00 Uhr dabei sein. Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich Ihr Stück von der XXL-Geburtstagstorte! Im Anschluss haben alle Modebegeisterten noch die Chance, sich ein Autogramm des Topmodels zu sichern.

Für herbstlichen Genuss sorgen der südsteirische Winzer mit Herz Michi Lorenz und Bloggerin Jelena Maier von Schnabula Rasa mit ihrer Bühnenshow. Hier erfahren Sie alles rund um die aktuellsten Foodtrends, köstliche Rezepte sowie die passende Weinbegleitung für Ihr nächstes Festmahl.

Schnabula Rasa | Erik Maier

In der Service-Lounge können Sie sich so richtig verwöhnen lassen, denn Top-Stylisten von dm sowie ein Nailcorner von Juliana Nails sorgen für Ihren individuellen Look. Für die Herren gibt es im Barber-Shop von MediaMarkt tolle Tipps & Tricks für die Bartpflege. Abgerundet wird das vielfältige Service-Angebot mit einem Gläschen Wein an der Weinbar von Topwinzer Michi Lorenz aus der Südsteiermark.

Winzer Michi Lorenz | Apresvino

Auf alle Shopping-Fans wartet die Chance auf jede Menge Shopping Guthaben für den nächsten Einkauf im FISCHAPARK! In der Zehner Dusche haben Sie die Möglichkeit, in 30 Sekunden, so viele Zehner Shopping Gutscheine aus der Luft zu schnappen, wie Sie können.

KarinLohbergerPhotography

Schießen Sie ein lustiges Geburtstagsselfie an unserer Foto-Station und werden Sie Teil der großen FISCHAPARK Geburtstagskarte – denn was wäre der FISCHAPARK ohne seine Kunden!

Auch die Kleinsten kommen beim FISCHAPARK Geburtstagsfest nicht zu kurz. Party-Klassiker wie eine Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr wartet auf die Kids.

Feiern Sie mit und erleben Sie die bunte Geburtstagsparty im FISCHAPARK Wiener Neustadt!