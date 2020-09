Der zuvor „boomende“ Umweltschutzgedanke hat durch Covid 19 einen Dämpfer erfahren und ist in den Hintergrund gerückt – nicht so beim Wulkaprodersdorfer Abfallentsorger Hackl.

In Zeiten, in denen Gesundheit sowie diverse Einschränkungen im Vordergrund stehen, habe man dennoch die Umwelt keineswegs „aus den Augen verloren“, wie Firmenchef Oswald Hackl betont: „Wir sind nicht von der Strategie abgerückt, so viel wie möglich dem Recycling zuzuführen.“

Und das obwohl der Recyclingmarkt nach einem „Aufmerksamkeits-Hoch“ der letzten Jahre beinahe zusammengebrochen sei, so Hackl: „Durch den niedrigen Ölpreis und den wirtschaftlichen Stillstand in Mitteleuropa werden beinahe keine Recyclingprodukte angefragt.“ Nichtsdestotrotz werde man „unbeirrt“ den eingeschlagenen Weg weitergehen, zeigt sich Hackl überzeugt, „dass es sich nur um eine kurzfristige Delle handelt.“

Für künftige Herausforderungen ist das Unternehmen jedenfalls bestens gerüstet. Erst im vergangenen Frühjahr wurde eine neue, topmoderne Abfallbehandlungsanlage in Betrieb genommen, in der erstmals in Österreich auch selbstlernende Roboter eingesetzt werden. Die neue Sortieranlage leistet einen erheblichen Beitrag zur Entsorgungssicherheit im Land. Gelassen sieht der Unternehmer daher auch einem angedachten Pfandsystem für PET-Flaschen entgegen: „Ob das kommt oder nicht, ist im Grunde egal. Mit der neuen Anlage und unserem Team können wir alle Aufgaben in der nahen Zukunft bewältigen.“

Anstelle von Kündigungen oder Kurzarbeit wurde der Mitarbeiterstand des Unternehmens während der Corona-Pandemie sogar aufgestockt. Trotz Lockdown wurden 25 neue Mitarbeiter aufgenommen.