Die Slogans lauten „Moederl macht mobil“ und „Moederl organisiert“ – was bedeutet, dass sich die Firma Möderl seit der Firmengründung im Jahr 2019, um die Organisation der Fahrten von Kranken und Hilfsbedürftigen Menschen kümmert. Termine in Krankenhäusern, bei Ärzten, Ambulanzen sind für betagte Menschen oft eine Herausforderung, deshalb unterstützt die Firma Möderl die KundInnen bei der Besorgung des Transportscheines und übernimmt die gesamte Organisation und Durchführung des Transportes.

Auch hat die Firma Möderl OG Verträge mit allen Krankenkassen zur Direktverrechnung .

Das (Taxi) Team der Firma Möderl besteht aus qualifiziertem Pflegepersonal, Rettungssanitätern und kompetenten ChauffeurInnen. Die Fahrzeugflotte, ist so ausgewählt, dass sie über unterschiedliche Einstiegs- und Sitzhöhen verfügen und so das Fahrzeug an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Die für Sie notwendigen Fahrten mit Fachpersonal durchzuführen gibt Ihnen die Sicherheit stets in besten Händen zu sein. Natürlich führen wir auch Privatfahrten durch und können bis zu 9 Personen (inkl. FahrerIn) in einem Fahrzeug transportieren. Holen Sie sich ein individuelles Angebot durch einen kurzen Anruf oder per E-mail. Aufgrund der COVID 19 Situation haben wir unser Team zur Zeit geteilt, um bei etwaigen Kontakt mit betroffenen Personen ihre Fahrten auch dann sicherstellen zu können.

Krankentransporte zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse, ambulanter Behandlung, stationäre Behandlung, Rehab, Kur, Physikalische Therapie, Wundbehandlung etc., aber auch Ausflugsfahrten, Discoshuttle, Botenfahrten, Hochzeitsfahrten etc. sind möglich.

Tel: 0676 849 946 946

taxi@moederl.org

www.burgenlandtaxi.at