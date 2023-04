Oberschützen: Drei Schulen im Brennpunkt

Im GYM wird Freude an der Bewegung bereits seit dem Schuljahr 2017/18 erfolgreich als Sportschwerpunkt „Sport+“ in der Unterstufe umgesetzt. In der Oberstufe unterstützt das Burgenländische Schule & Sport Modell Oberschützen seit über 20 Jahren Vereine und Verbände des Landes beziehungsweise der Region in der Ausbildung und Förderung jugendlicher LeistungssportlerInnen. Nun wird das Leistungssportmodell ab dem kommenden Schuljahr auch in der Unterstufe des GYMs implementiert und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung im Spitzensport. Wir entdecken und trainieren den sportlichen Nachwuchs.

Bilingual Schooling wird angeboten

Für Sprachenbegeisterte bietet das GYM Oberschützen seit vielen Jahren erfolgreich die Möglichkeit des Bilingual Schooling an. Englisch als Arbeitssprache wird im bilingualen Zweig in den Fächern Geschichte, Geographie und Biologie von der ersten Klasse bis zur Matura angeboten. Zusätzlich werden die Sprachkenntnisse durch Intensivsprachwochen mit Native Speaker sowie Sprachwochen im englischsprachigen Ausland gestärkt. Der bilinguale Zweig mit seiner hochwertigen Fremdsprachenausbildung bereitet unsere SchülerInnen auf Universitäts- und Fachhochschulstudien sowie zahlreiche Berufe in einer global vernetzten Welt vor.

Durch unser Begabtenförderungsprogramm werden die Talente und Neigungen der SchülerInnen individuell gefördert. Unser vielfältiges Angebot bietet Vertiefung in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, wo einschlägig geforscht und an Wettbewerben teilgenommen wird. Bei unserer Schreibwerkstatt sind der Kreativität der Jugendlichen keine Grenzen gesetzt und auch in den Latein- und Französischunterricht kann bei uns bereits in der zweiten Klasse hineingeschnuppert werden.

Egal, ob Sport, Sprachen oder MINT - Eine erfolgreiche Zukunft beginnt hier bei uns am GYM.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gym-os.at

Foto: zVg

Das Wimmergymnasium veranstaltet und erarbeitet jedes Jahr mit den 4. Klassen und einem Musikensemble des Musikgymnasiums eine Musicalproduktion, die Ende März im KUZ Oberschützen aufgeführt wird.

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die SchülerInnen während des Schulalltages gemeinsam an dem Projekt in individuellen Rollen zusammenarbeiten. Ob Sologesang, Sprechrollen, Bühnentechniker (Erstellung des Bühnenbildes), TänzerInnen, VocalensemblesängerInnen, RegieassistentInnen,… durch die unterschiedliche Rollenverteilung werden einzelne Talente und Interessen geweckt und vor allem gestärkt.

Alle Szenen, musikalische Darbietungen sowie das Bühnenbild, welche bei den Aufführungen im KUZ Oberschützen gezeigt werden, werden von den SchülerInnen gemeinsam mit dem Projektteam erarbeitet. Die Probeneinheiten finden von September bis März statt. Anfang Feber findet eine Projektwoche, in der intensiv geprobt und geübt wird, statt. Diese Probeneinheiten sind geprägt von lustigen, lehrreichen und intensiven Momenten und sollen die SchülerInnen unterstützen, sich weiterzuentwickeln und ihren Charakter weiter auszuprägen.

Im Wimmer Gymnasium Oberschützen wird viel Wert auf die musikalische Ausbildung gelegt. Foto: zVg

Als diesjährige Musicalproduktion der 4. Klassen des Wimmer Gymnasiums wurde das Musical „Dracula“ am 30. und 31. März 2023 aufgeführt.

Die SchülerInnen des Wimmergymnasiums entführten die ZuschauerInnen dabei in die spannende Welt des Grafen Dracula, der die bezaubernde Mina in sein Schloss lockt, um sie ins Reich der Vampire zu entführen. Eine skurrile Gruselkomödie voll mitreißender Musik und viel Humor umrahmte den Abend.

Das Wimmergymnasium, das Projektteam und die SchülerInnen der 4. Klassen bedanken sich bei allen Beteiligten, die das Projekt tatkräftig unterstützt und ermöglicht haben.

Foto: zVg



Die SMS bietet folgendes:

REGELMITTELSCHULKLASSEN

Teamteaching in D, M, E

Leistungsdifferenzierte Beurteilung

Alternative Pflichtgegenstände: Natur und Technik, Gesundheit, Ernährung und Soziales, Kreatives Wirtschaften

Berufsorientierung

Kooperation mit weiterführenden Schulen

Flexible Nachmittagsbetreuung

Projekt- und Sportwochen

SPORTSCHWERPUNKTKLASSEN

zusätzlich zum Angebot der Regelmittelschulklassen:

7 Wochenstunden Bewegung und Sport

Zusätzliche Sportschwerpunktstunden (u.a. Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Schi Alpin, Orientierungslauf)

Speziell für Mädchen: Mädchen am Ball, Akrobatik und Tanz

Die Sport Mittelschule Oberschützen bietet eine vielfältige Ausbildung. Foto: zVg

SPEZIALANGEBOTE

ECDL Führerschein

Erste Hilfe Kurse

ÖKOLOG Schule

MINT zertifiziert

KRANICH Schule – Streitschlichterausbildung

Weitere Infos:

sms.oberschuetzen@bildungsserver.com

www.sms-oberschuetzen.at

Tel: 03353 7693