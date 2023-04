Sprachenvielfalt im Burgenland

Das Burgenland ist ein Land der Vielfalt – vor allem auch, was den historisch gewachsenen Sprachschatz anbelangt. Neben Deutsch gehören auch Burgenland-Kroatisch, Ungarisch und Burgenland-Romani zu den Volksgruppensprachen im Burgenland. Verschiedene Volksgruppen und die damit verbundene Sprachenvielfalt tragen zu Identität, Geschichte und Gegenwart des Burgenlandes bei.

Auch das 2019 gegründete „Forum4Burgenland“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Volksgruppensprachen im Bildungsbereich zu stärken und in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbarer zu machen. Das Bildungsforum wurde auf Initiative der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland, der Bildungsdirektion Burgenland und der burgenländischen Volksgruppenbeiräte gegründet mit der Aufgabe, die Volksgruppensprachen im Burgenland zu pflegen und zu leben. Jedes Jahr wird hier ein besonderer Schwerpunkt behandelt: Heuer war die durchgängige Sprachenbildung vom Kindergarten bis zur Matura das Thema des diesjährigen Forums.

Je früher man als Kind damit beginnt, mit anderen Sprachen in Kontakt zu kommen bzw. diese zu lernen, umso einfacher gelingt die Mehrsprachigkeit. Daher ist es umso wichtiger, im schulischen und elementarpädagogischen Bereich ein passendes Angebot für den Sprachenerwerb zu bekommen.

Mehrsprachigkeit als Bereicherung

Mehrere Sprachen sprechen zu können ist eine Fähigkeit, die in vielen Bereichen des Lebens von Vorteil sein kann. Sprachen haben das Potenzial, Menschen unterschiedlicher Kulturen und Länder zu verbinden und sind für jeden eine persönliche Bereicherung. Auch am Arbeitsmarkt ist das Beherrschen mehrerer Sprachen ein sehr wichtiger Aspekt und kann bessere Chancen bei der Jobsuche mit sich bringen. Daher ist die Sprachenbildung im Schulsystem auch von großer Bedeutung. Neben Englisch werden in Schulen häufig auch Sprachen wie Französisch, Spanisch oder Italienisch angeboten.

Natürlich spielen auch die burgenländischen Volksgruppensprachen Burgenland-Kroatisch, Ungarisch und Burgenland-Romani immer wichtigere Rollen im Schulwesen. So gibt es beispielsweise auch zweisprachige Schulen, die den Spracherwerb nicht auf ein eigenes Fach beschränken, sondern diesen ganz selbstverständlich in den Unterricht integrieren.

Sprachenerwerb: Training für das Gehirn

Mehrsprachigkeit öffnet nicht nur Türen, es hat auch Vorteile für das Gehirn: Das Erlernen einer Sprache hält das Gehirn fit und trainiert auch das Gedächtnis, was wiederum positive Auswirkungen auf das Älterwerden mit sich bringt. Und natürlich macht es Spaß, andere Sprachen zu verstehen und sie auch selbst anwenden zu können.