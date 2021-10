Bewegte Vergangenheit

Seit 1270 gibt es über Neutal schriftliche Aufzeichnungen. Eine linearbandkeramische Siedlung wurde am Neutaler Hotter gefunden, welche aus der Jungsteinzeit stammt. Aus dem Gebiet von Neutal sind auch neolithische Fundstellen bekannt.

Außerdem gibt es Nachweise für die Besiedlung während der Eisenzeit. Die eisenzeitliche Siedlung ist auf das hohe Vorkommen von Limonit in der Region zurückzuführen. Gefunden wurden auch Spuren hallstattzeitlicher Besiedelung, sowie Grabungsfunde römischer Bewohner am Neutaler Hotter.

Ansichtskarte aus dem Jahre 1941. Damals gehörte Neutal zum Gau Niederdonau. Gemeindearchiv Neutal

Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus „Kol de Geotan“ der heutige Name Neutal. 1368 heißt der Ort Deutan, 1394 Dewtal. 1425 erscheint er als Deutal und 1482 heißt der Ort Newthal. 1425 war Neutal der Herrschaft Landsee zugehörig. Nach 1526 wurden Kroaten angesiedelt. Die Magyarenbesiedelung im Jahr 1696 führte zum ungarischen Nyuytal.

Erster Auswanderer nach Amerika

1777 wanderte Lorenz Schönbacher als erster Burgenländer nach Amerika aus. 1828 wohnten in Neutal durchschnittlich 7,55 Personen in einem Haus. Um 1830 wurde die Volksschule in der Hauptstraße errichtet. Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen haben die Gesellschaft im 19. Jahrhundert nachhaltig beeinflusst.

Neutal ist als Mittelpunkt des Handwerksberufs Kessel- und Kaminmaurer überregional bekannt und verbindet eine lange Tradition mit dem Pendler- und Bauwesen. Im Zuge der Magyarisierungsbestrebungen 1867 kam der Name „Sopronujlak“ auf.

36 Neutaler Gefallene fielen dem 1. Weltkrieg zum Opfer. 1921 entstand das Burgenland und somit der Ortsname Neutal. 1923 wurde Anton Eigner erster gewählter Bürgermeister Neutals. In der Zwischenkriegszeit war Neutal ein Zentrum der Arbeitslosigkeit, dort gab es auch ein Arbeitslosenamt.

1931 wurde, trotz Ablehnung des Neutaler Gemeinderates der Ort Schwabenhof eingemeindet. Der 2. Weltkrieg forderte 82 Neutaler Gefallene und 7 Neutaler Juden wurden Opfer des Holocaust. Am 30. März 1945 gab es über 80 Tote in Neutal bei Gefechten mit der Roten Armee. 1953 eröffnete das erste Gemeindeamtsgebäude in Neutal.

Ab den 1960er Jahren erfolgte die Errichtung der Infrastruktur, 1961 erfolgte die Weihung der neuen Kirche. 1963 eröffnete der erste Kindergarten und 1967 das Waldbad. Die 1970er waren geprägt von der Errichtung der Sportanlagen, ab 1972 begannen die großen Betriebsansiedelungen.