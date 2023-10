Güssing LFS öffnet ihre Pforten

Foto: zVg

D ie Landwirtschaftliche Fachschule Güssing lädt am Freitag, dem 10. November, von 9 bis 16 Uhr wieder zum „Tag der offenen Tür“ ein. Bei einem Rundgang durch den Wirtschaftsbetrieb erhalten Besucherinnen und Besucher einen Einblick in den praktischen Unterricht und die Arbeit in den Modulen.