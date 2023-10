Mit Freude zum Erfolg

Die Wahl einer neuen Schule ist keine leichte Entscheidung – sie ist zukunftsweisend und sollte gut überlegt sein. Deshalb bietet das Gymnasium Oberpullendorf allen interessierten Schülern und Eltern auch dieses Jahr wieder verschiedene Möglichkeiten, die Schule näher kennenzulernen und sich über das breitgefächerte Angebot zu informieren.

Gemeinsam „Stärken stärken“

Das zukunftsorientierte Konzept des Gymnasiums Oberpullendorf hat es zum Ziel, seinen Schülern ein Höchstmaß an Wahl- und Bildungsmöglichkeiten anzubieten, denn nur so können eigene Interessen verfolgt und „Stärken gestärkt“ werden. Damit alle Schüler sich bestmöglich entfalten können, werden sie auf ihrem Weg von einem professionellen und engagierten Lehrerteam begleitet und unterstützt.

Erfolgreicher Übergang

Damit der Übertritt von der Volksschule ins Gymnasium gut gelingt, wurden wertvolle Neuerungen eingeführt: Sogenannte Buddys – ältere, gut ausgebildete Schüler – begleiten ihre neuen Schützlinge vom ersten Tag an. Study Buddys bieten kostenlose Nachhilfe an. Bei Bedarf kann von den Schülern der Unterstufe die Tagesbetreuung in Anspruch genommen werden. Mit dem Fach SMILE werden in den 1. Klassen die soziale Kompetenz der Kinder sowie das gemeinschaftliche Miteinander gestärkt.

Für einen erfolgreichen Start

In der 1. Klasse kann zwischen drei Schwerpunkten gewählt werden: Das klassische „Gymnasium“, das vierjährige „GymAktiv PRO“ mit der Vertiefung in Bewegung, Sport, Gesundheit und Management sowie der gänzlich neue Schwerpunkt „mi4mi“. Im Schwerpunkt „mi4mi“ stehen die Stärkung der eigenen Identität, das Erlernen einer Volksgruppensprache (Kroatisch oder Ungarisch), der Einsatz digitaler Medien, sowie Exkursionen zum Kennenlernen unserer kulturhistorisch reichen, innovativ-nachhaltigen Region im Fokus.

Persönliche Schwerpunktsetzung

Ab der 3. Klasse gibt es die Möglichkeit, den eigenen Interessen, Begabungen und Vorlieben zu folgen. Zur Auswahl stehen „Natur und Technik“ und „Sprachen und Kommunikation“. Die Schüler der Sportklasse „GymAKTIV PRO“ bleiben in ihrem Klassenverband mit neuen Schwerpunkten in der 3. und 4. Klasse.

Für ein buntes Schulleben

Abgerundet wird das Gesamtangebot durch ein Schulradio mit Live-Sendungen, Schulchor sowie Schulorchester, digitale Grundbildung, Robotik und Programmieren, Fußball, Volleyball, Projekttage, Schwimmwochen, Wintersportwochen, zahlreiche Exkursionen und Bienenstöcke mit 60.000 Bienen.

Vielfältige Oberstufenzweige

Die Schüler können aus fünf Zweigen wählen: „Fit4Future“ – kompetent fürs Leben, Informatik und Informationstechnologien, Sprachen und Kommunikation, Kunst Medien Design sowie Musisch kreatives Gestalten. Zudem werden Erasmusprojekte angeboten.

Herzliche Einladung

Direktor Markus Neuhold spricht eine persönliche Einladung aus:

„Für alle interessierten und zukünftigen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern haben wir unser vielfältiges Informationsangebot weiter ausgebaut. Neben individuellen Schulführungen stellt die „Nacht der offenen Tür“ eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, um ein realitätsnahes Bild vom zukunftsorientierten Angebot der Schule zu erhalten.

Foto: zVg

BG BRG BORG „Franz Liszt“ Oberpullendorf

Gymnasiumstraße 21 | 7350 Oberpullendorf | +43 2612 42407 | S108016@bildung.gv.at | www.brgop.at