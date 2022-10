Gruselige Herbstferien auf Schloss Hof

Schloss Hof steht von 22. bis 31. Oktober ganz im Zeichen von Halloween und garantiert in den Herbstferien jede Menge Gruselspaß für die ganze Familie. Von 10 bis 18 Uhr treiben Hexen, Vampire, Geister und Gespenster ihr Unwesen auf dem Schlossareal. Vorsicht, denn das schaurige Programm ist nichts für schwache Nerven.

Foto: Dieter Nagl für SKB

Es warten täglich ein Gruselirrgarten, eine Gespenster-Bastelwerkstatt und viele lustig-schaurige Spielestationen. Die originellen Halloweenkostüme können bei zahlreichen Deko- und Fotostationen in Szene gesetzt und präsentiert werden. Für alle kleinen Geister und Vampire, die keine Zeit für eine gruselige Gesichtsbemalung hatten oder sich vor Ort inspirieren lassen möchten, gibt es die Möglichkeit bei den Schminkstationen das Kostüm noch schauriger zu machen.

Foto: Dieter Nagl für SKB

Unheimlich lustige Kunststücke gibt es am 26.10., 27.10. und 28.10. vom Ballonkünstler Andi Aichingers zu bestaunen. Am 26.10. sowie am 30.10., jeweils um 11:00, 13:00 und 15:30 Uhr, unternimmt Gernot Kranner eine Reise in die Welt der Vampire bei einem Mitsing-Musical. Den „Zauberkürbis“ gibt es von Kasperl & Co. am 22.10., 29.10. und 31.10., jeweils um 11:00, 13:00 und 15:30 Uhr zu sehen. (Online Tickets sichern!)

Foto: Dieter Nagl für SKB

Bei den „Gruseligen Herbstferien“ sind auch wieder Alpakas mit dabei und unternehmen mit den Gästen am Halloweenwochenende (29-31.10.) von 11 – 17 Uhr lustig-schaurige Spaziergänge durch das Gelände von Schloss Hof.

Halloween-Special für Erwachsene am 31.10. - Nach einem Sektempfang um 18 Uhr geht es in schaurigen Kostümen durch die geheimen Gemächer und dunklen Kellergänge, bei einer gruseligen Exklusivführung mit vielen Überraschungen. Nach dem ganzen Spuk geht es in das Restaurant „Zum weißen Pfau“, wo ein 3-Gang-Menü auf die Gäste wartet. Vorreservierung erforderlich.

Foto: Dieter Nagl für SKB

Tipp: Öffentliche Anreise mit der VOR Buslinie 543 – Anbindung an Bhf. Bad Deutsch Altenburg und Bhf. Marchegg. Stündliche Anreise möglich.

Kontakt:

Schloss Hof

2294 Schloßhof 1

Tel.: +46 (0)2285 20 000

www.schlosshof.at