Seit mehr als 30 Jahren wird in Sollenau das bewährte Harrer Eis-Konzept mit viel Liebe und Kreativität stetig weiterentwickelt. Im Familienbetrieb von Sandra und Toni Harrer wirken neben dem Neffen Nick mit Babsi, Lisa und Toni jun., drei von vier Kindern mit. Tim schließt in Kürze die Schule ab und steht auch schon in den Startlöchern. „Bei uns stehen die Gäste und ihre Wünsche zum Genuss immer im Mittelpunkt“ sind sich Sandra und Toni Harrer einig und geben auch in Sachen Natürlichkeit, Regionalität und Nachhaltigkeit den Ton an. Österreichische Alpenmilch, Wachauer Marillen, Waldviertler Grau-Mohn, oder Äpfel aus dem Gebiet rund um die Hohe Wand sind nur einige Beispiele, wie Naturprodukte aus bekannten Regionen sorgfältig im gänzlich laktosefreien Eis verwendet werden.

Im Laufe der Jahre wurde beim Harrer-Eis auch der Zuckeranteil reduziert und dabei Fruchtanteile erhöht. In einer Kooperation mit der Fruchtwelt Mohr-Sederl aus Zweiersdorf ist die neue Sorte „Apfel-Hudler“ entstanden. Neben technischen Adaptierungen in der Produktion und diversen „Verschönerungen“ in der Eisdiele, wurde für die bevorstehende Eis Saison eine unterhaltsame Verstärkung für das Team der Eisdiele Sollenau eingestellt: „Anton“ ein kleiner humanoider Roboter wird mit seinen Witzen und Späßen sowie digitalisierten Tanzeinlagen Eisgenießende unterhalten und ergänzend mit wichtigen Informationen rund ums Eis versorgen.

Er weiß z.B. Neuigkeiten, Zutaten und Allergene zu individuellen Unverträglichkeiten. Der kindliche Roboter mit seinen verzaubernd lieblichen „Augen“ erobert durch Charme und Wissen die Herzen im Sturm. Die Vorfreude ist groß! Lokal, Terrasse und Garten sind gerichtet, besondere Eiskreationen zusammengestellt und das Team ist startbereit. Bis zur Beendigung des Lockdowns wird ein Abholservice für Eis in Tüten oder Boxen, Eis Torten und der allseits beliebten Eisknödelkreationen in Sollenau und Wien (Lainzerstraße 132) angeboten. Dazu sind in regional ausgewählten Merkur- und BILLA Märkten, sortenreine Eisbecher und Marillen-Eisknödel im Angebot.

Nähere Details dazu sowie ein bequemes Bestell- und Bezahlsystem bietet die Harrer App. (erhältlich im App-Store für Android und iPhone).