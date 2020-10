In der TK Maxx Filiale in Oberwart warten Top Marken und Designer Brands darauf, entdeckt zu werden – und das auch noch bis zu 60% günstiger bezogen auf den UVP. Also, nichts wie hin!

Fashion, Home, Kids & Beauty

Wie wäre es in der kalten Jahreszeit mit ein paar neuen Wohn-Schätzen fürs eigene Zuhause, einem Kleiderkasten-Refresh oder neuen Beauty-Essentials fürs Home Spa?

Bei TK Maxx in Oberwart gibt es all das und noch mehr! Unter einem Dach gibt es Top-Marken und Designer-Labels aus den Kategorien Fashion, Home, Kids und Beauty zu entdecken, denn TK Maxx Stores erhalten mehrmals wöchentlich neue Lieferungen.

Vom angesagten Maxikleid über kuschelige Strickpullover, duftende Kerzen, kreativen DIY-Bedarf und glamourösen Schmuck bis hin zu trendigen Möbelstücken und Wohnaccessoires: Hier gibt es immer etwas zu entdecken – und zwar das ganze Jahr über. Schatzsucher finden Aufregendes für sich selbst und die Liebsten, das breite Sortiment macht TK Maxx zu einer wahren Geschenkedestination für jeden Anlass. Jetzt ist die Zeit, sich selbst und seine Mitmenschen mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu belohnen, die nicht immer teuer sein muss. Ob nun eine Duftkerze, eine feine Pralinenbox, ein ganz persönlicher Kaffeebecher oder eine neue Handtasche im Überraschungssackerl ist: Jeder hat etwas Besonderes verdient, das von Herzen kommt – einfach mal so zwischendurch.

TK Maxx Shoppingtipps

Es macht Spaß, ohne Plan zu stöbern und sich überraschen zu lassen. Wenn die Zeit drängt, konzentrieren Sie sich nur auf eine Abteilung, im Home- oder Taschenbereich findet sich schnell ein Schatz. TK Maxx Stores erhalten mehrmals wöchentlich neue Lieferungen, öfter vorbeischauen lohnt sich. Neue Entdeckung schnappen Sie sich am besten sofort, bei TK Maxx gibt es kein Lager und keine zweite Chance.

TK Maxx Oberwart

Europastrasse 1a, Oberwart

Mo-Fr 09-19h / Sa 09-18h

www.tkmaxx.at