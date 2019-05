Oberwarter Einkaufsnacht am 29. Mai .

Die Oberwarter Einkaufsnacht hat bereits Tradition und auch heuer wird diese besondere Veranstaltung über die Bühne gehen. Am 29. Mai 2019 warten den ganzen Tag lang viele tolle Angebote in den Geschäften der Innenstadt und im Einkaufszentrum Oberwart (eo) auf die Kunden. Am Abend wird das Zentrum Oberwarts zur Fußgängerzone – die Besucher können Musik und Kulinarik genießen.