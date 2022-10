Die Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Pinkafeld ist „die“ Schule der Technik in der Südost-Region Österreichs. Mit 1.400 Schülerinnen und Schülern und 150 Lehrenden ist sie auch Burgenlands größte berufsbildende Schule.

HTL Pinkafeld bietet viele Bildungsmöglichkeiten

Fünfjährige Höhere Lehranstalten, vierjährige Fachschulen, zweijährige Tageskollegs und dreijährige berufsbegleitende Abendkollegs bieten ein breitgefächertes Ausbildungsangebot für alle technikinteressierten Jugendlichen und Erwachsenen aus Nah und Fern. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Gästehäusern Pinkafeld und dem OSG-WohnRaum ist die HTL Pinkafeld auch überregional interessant.

Die Info-Videos unter www.htlpinkafeld.at zeigen dir die wesentlichen Ausbildungsinhalte. Oder mach dir am Tag der offenen Tür selbst ein Bild von der Qualität der Schule. Am Freitag, dem 21. Oktober, werden von 13 bis 19 Uhr alle Ausbildungsschwerpunkte vorgestellt. Schüler und Lehrer stehen dabei auch für ein Gespräch gerne zur Verfügung.

Du kannst aber auch eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen.