Flugplatzfest: Eurofighter überfliegen Spitzerberg

„Fly with me“ heißt es am 30. September und 1. Oktober jeweils ab 10 Uhr im Flugsportzentrum Spitzerberg. Da findet das große Flugplatzfest statt, den Besucherinnen und Besuchern wird auch heuer ein abwechslungsreiches Programm geboten. Absoluter Höhepunkt am Samstag ist der Überflug von Eurofightern des Bundesheeres über das Festgelände. „Das ist eine absolute Sensation, es war nicht leicht, das zu organisieren“, berichtet Rudolf Wenighofer, Obmann des Vereins „Flugsportzentrum Spitzerberg“. Die Eurofighter werden etwa um 16 Uhr erwartet.

Foto: zVg

Weiters auf dem Programm steht an beiden Tagen ab 14 Uhr die „Airshow“ mit den „Flying Bulls Warriors“, die die Flugzeugmodelle „F-4U Corsair“ und „P-38 Lightning“, selten zu sehende Modelle aus dem 2. Weltkrieg, und die Flying Bulls-Hubschrauber vorführen.

Der ehemalige Chefpilot der Flying Bulls. Siegfried „Blacky“ Schwarz, zeigt sein Können bei einer „Bell Huey Cobra“-Kunstflugdarbietung. Schwarz ist nicht nur zweifacher Helikopter Freestyle-Weltmeister, sondern auch einer der wenigen Österreicher mit einer Kunstfluglizenz und mehr als 13.000 Flugstunden.

„The Flying Bulls“ stehen heuer mit dem „Cessna 337 Skymaster Push Pull“ am Start. Dieses Modell zeichnet sich durch das sogenannte Zentralschubsystem aus, eine Bauweise, die nur bei wenigen anderen Flugzeugtypen zu finden ist. Dazu gibt es noch eine Show mit Gyrocoptern (Tragschrauber) und eine Modellflugvorführung mit zahlreichen Modellen, vom Jet bis zu Großmodellen.

Besucher können mitfliegen

Das Motto „Fly with me“ ist übrigens durchaus wörtlich zu nehmen: vor und nach den Airshows haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, mit einem besonderen Fluggerät mitzufliegen. Heuer stehen dafür der Gyrocopter, Hubschrauber, Motor-und Segelflieger und die „Antonov II“, der größte Doppeldecker der Welt, zur Verfügung.

Weniger wagemutige Gäste können sich entsprechende Eindrücke auf dem Flugsimulator holen. Um 11 und 13 Uhr werden auch Führungen im Hangar angeboten. „An beiden Tagen wird es, so das Wetter mitspielt, nach den Airshows auch eine Überraschungsvorführung geben“, ergänzt Wenighofer.

Die Kulinarik kommt natürlich nicht zu kurz, auch die „Prosecco Prinzessinnen“ sind wieder auf dem Fest vertreten. Bei der Tombola sind Reise-und Fluggutscheine zu gewinnen.

Details zum Programm und weitere Informationen unter: www.flugsportzentrum-spitzerberg.at