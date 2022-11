Ideen für den Adventkalender

Ein selbstgemachter Adventkalender ist ein besonders schönes Geschenk für die Liebsten. Und dabei kann man auch so richtig schön kreativ sein, denn es stellt sich natürlich die Frage: Aus welchen 24 kleinen Inhalten besteht der Adventkalender. Damit es bei 24 Türchen persönlich, stimmungsvoll, aber auch nicht zu kostpielig wird, sind hier einige Ideen, wie man den selbstgemachten Adventkalender gestalten kann. Eine Möglichkeit wären selbstgebackene Kekse wie Lebkuchen, Kokosbusserl und Co., die in kleine Säckchen verpackt werden können. Hier sollte man darauf achten, die Kekse frisch zu machen und erst dann das Adventkalendertürchen anzufüllen.

Auch selbstgemachter Eierlikör bietet sich an, wenn man Erwachsene beschenken möchte. In kleine Fläschchen gefüllt, gibt der weihnachtliche Likör ein köstliches Geschenk ab. Alternativ kann es auch selbstgemachter Likör mit Vanille-, Zimt- oder Beerengeschmack sein.

Vanillekipferl. Frisch gebacken geben die süßen Kipferl hervorragende Geschenke für den Adventkalender ab. Foto: Shutterstock/A. Zhuravleva

Wer selbst gerne gestaltet, kann auch versuchen, Seife selbst herzustellen. Die nötigen Zutaten wie Seifenflocken und andere Inhaltsstoffe gibt es zu kaufen, Rezepte und Anleitungen gibt es im Internet in großen Mengen. Alternativ gibt es aber auch bei vielen Adventmärkten herrlich duftende Seifen zu kaufen. Auch kleine Duftkerzen, Keksformen, Naturkosmetik, Strohsterne und andere Dekostücke sowie die verschiedensten Handwerkswaren gibt es bei den meisten Weihnachtsmärkten zu kaufen.

Wer seinen Liebsten eine Freude machen möchte, kann auch ein schönes Foto zu zweit in den Adventkalender geben. Eine persönliche Nachricht macht das Geschenk gleich noch besonderer. Auch Fotos mit Geschichten von gemeinsam Erlebten sind eine schöne Erinnerung.

Kulinarisch gibt es ebenfalls viele Möglichkeiten, den Adventkalender zu befüllen. Mandeln, Spekulatius, Schokonikoläuse, Zimtsterne, getrocknete Äpfel und viele andere Köstlichkeiten versüßen den Advent.