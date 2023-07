Festival des Rotweins

Am Donnerstag, dem 6. Juli, wird um 19.30 Uhr das Rotweinfestival 2023, ein besonderes Erlebnis für Weinfreunde aus Nah und Fern, in der Hauptstraße feierlich eröffnet. Im Anschluss können die Weine der besten Winzer aus Deutschkreutz, Neckenmarkt, Horitschon, Lutzmannsburg, Raiding und Draßmarkt bei Unterhaltungsmusik verkostet werden.

Freitags und samstags begrüßen die teilnehmenden Weinbaubetriebe die Weinliebhaber von 11 bis 18 Uhr bei den Tagen der offenen Kellertüren. Um größere Distanzen zwischen den Weingütern von Deutschkreutz zurückzulegen, können die Gäste den kostenlosen Bummelzug in Anspruch nehmen. Einen gemütlichen sowie kulinarischen Abschluss an beiden Tagen bietet die Verkostung in der Hauptstraße bei musikalischer Umrahmung.

Der vinophile Ausklang des Rotweinfestivals findet am Sonntag von 17 bis 22 Uhr im Zentrum der Blaufränkischgemeinde statt.