Schmankerlwochenende & Mühle-Ausstellung in Schattendorf

Ausstellungseröffnung

Orte & Erfahrungen in 2 G(enerationen)

Freitag 1. April 2022, 19:00 Uhr, Schuh-Mühle Schattendorf

Sabine hat sich seit ihrer Kindheit immer schon viele Fragen gestellt, die schwer bis unmöglich in Worte zu fassen und genauso schwer in Worten zu beantworten sind. Etwas, dass sie sehr früh auf den Weg des bildnerischen Ausdrucks führte. Ihr großes Bedürfnis Dinge zu ergründen hat sie auch dazu gebracht, gemeinsam mit ihrem Mann Peter Orte zu bereisen, an denen man den ursprünglichen Zauber der Natur noch intensiver erleben kann. Ihre Tochter Lisa wurde in Costa Rica geboren und als sie heranwuchs, entwickelte auch diese sehr ähnliche Züge und Mutter und Tochter selige Stunden beim gemeinsamen Malen.

Lisa hat dann später ein Kunststudium an der Universität in Falmouth ( UK) absolviert. Besonders inspiriert wurde sie durch die Teilnahme an einem Workshop ihrer Lieblingskünstlerin im Dschungel von Costa Rica, die sie doppelt zurück zu den Wurzeln führte. Jetzt lebt sie mit ihrer eigenen kleinen Familie in Amsterdam. Neben Job und Familie ist ihre Liebe zur Kunst und für die unerklärlichen Dinge des Lebens ihr treuer Begleiter. Mutter und Tochter freuen sich sehr, gemeinsam ihre Werke in ihrem alten Heimatort Schattendorf präsentieren zu dürfen.

Schmankerltag in Schattendorf

Samstag, 2. April 2022, 10.00 bis 16.00 Uhr beim Feuerwehrhaus in Schattendorf

Mehr als 20 Aussteller und die Marktgemeinde Schattendorf freuen sich, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen.

Die gültigen Corona Maßnahmen sind einzuhalten!!!

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt.