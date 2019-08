Radfahren ist noch immer eines der größten und schönsten Outdoor-Erlebnisse und gerade der schnelllebige Bereich der E-Bikes bietet vielfältige Möglichkeiten und Modelle. Warten Sie nicht länger, starten Sie durch und erleben Sie ihr persönliches Outdoor-Abenteuer!

Gefragte Modelle und TOP Angebote

INTERSPORT Oberwart bietet dazu mit Modellen von CUBE, KTM und Genesis die gefragtesten Marken mit einer großen Auswahl und TOP Messeangebote, die Sie auf der Inform testen können.

Und für eine unbeschwerte E-Bike Benützung gibt es exklusiv bei INTERSPORT die „Rundum Sorglos E-Bike Versicherung“, der Komplettschutz für Ihr E-Bike.

„Denn nur ein gut serviciertes, funktionierendes Bike sorgt für mehr Fahrpsaß und Sicherheit.“ weiß Niklas Narnhofer, Bike-Spezialist bei INTERSPORT.

KTM-Showtruck bei der Inform Oberwart

Zusätzlich zu einer großen Auswahl an E-Crossbikes, E-Comfortbikes und E-Mountainbikes mit Top Messepreisen erwartet die Besucher ein spezielles Highlight: der KTM Showtruck in an allen 5 Tagen vor Ort und bietet auf 80m² alles, was das Bikerherz höher schlagen lässt.

Außerdem gibt exklusiv bei der Inform in Oberwart die Möglichkeit die INTERSPORT 0% Finanzierung, mit frei wählbarer Laufzeit von 12-24 Monate, in Anspruch zu nehmen – somit müssen Ihre Wünsche nicht mehr länger warten!

12, 24 oder 36 Monate

Träume einfach erfüllen

ab Gesamtwert € von 300

zinsenfrei in Raten bezahlen

Finanzierungsbeispiel:

Kaufpreis/Gesamtkreditbetrag: € 1.000,-; Laufzeit: 36 Monate; 0,00% Sollzins p.a. ergibt 0,00% Effektzins. Rate: € 27,77 /Monat. Gesamtbetrag: € 1.000,-. Finanzierung ab einem Einkaufswert von € 300,-. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt, Finanzierungsentscheidung obliegt unserer Partnerbank, der Santander Consumer Bank GmbH. Gültig von 28.08.-01.09.2019