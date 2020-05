STRASSENSANIERUNGEN

Asphaltierung Jägerweg: Der verlängerte Jägerweg bis zur Bachgasse wird asphaltiert. Das Gebiet Jägerweg-Sonnenweg-Am Gaberling wurde neu in das Güterwegebauprogramm des Landes aufgenommen, was die Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen in diesem Bereich ist.

Schachtdeckelsanierungen: In der Mühlbachgasse, der Gymnasiumstraße, der Augasse und der Rosengasse werden Schachtdeckel saniert.

Ausbesserungsarbeiten: Ausbesserungen werden in den Kreuzungsbereichen Spitalstraße/B50 sowie Hauptstraße/Klosterallee durchgeführt.



SANIERUNGSARBEITEN AM WASSERLEITUNGSNETZ

Für Herbst ist die Sanierung von vier weiteren Knotenpunkten vorgesehen, um die Trinkwasserversorgung zu sichern. So sollen die Knotenpunkte in der Föhrengasse sowie in den Kreuzungsbereichen Waldgasse/Wienerstraße, Auffahrt Krankenhaus/Roeseggergasse und Höhenstraße/Eichenweg erneuert werden.