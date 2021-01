Die Gatterjagd wurde 2017 im Burgenland verboten, mit einer Pflicht zur Auflösung der bestehenden Jagdgatter 2023. Doch jetzt hat die Landesregierung beschlossen, dieses Gatterjagdverbot wieder aufzuheben. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu verhindern: durch eine Volksabstimmung! Aber diese Chance ist realistisch, wenn alle mithelfen! Jeder Mensch, der im Burgenland zur Landtagswahl wahlberechtigt ist, kann unterschreiben. Jede Stimme zählt. Bis 4. Februar 2021 müssen 12.000 Unterstützungserklärungen im Landtag abgegeben werden, dann ist die Regierung durch die Verfassung verpflichtet, eine Volksabstimmung anzuberaumen. Es geht nicht um eine Petition oder ein Volksbegehren, sondern um eine Abstimmung, deren Ergebnis bindend ist. Kommen bis 4. Februar 2021 insgesamt nur 11.999 Stimmen zusammen, dann wird die Gatterjagd im Burgenland für immer weiter gehen. Sind es 12.000 Stimmen oder mehr, dann wird es sie ab 2023 nicht mehr geben.

Die Landesregierung ignoriert die Bevölkerung

Bei der Gatterjagd werden Rothirsche, Damhirsche, Wildschweine oder Mufflons im umzäunten Gelände stundenlang hin und her getrieben und dabei von zahlenden Jagdgästen beschossen. Bis zu € 22.000 muss man für einen kapitalen Hirsch auslegen. Die Tiere werden extra auf große Trophäen gezüchtet. Ballern im Bordell, wird das selbst in der Jägerschaft genannt. Überall in Österreich wurde die Gatterjagd verboten. Auch im Burgenland sind 76 % der Menschen dagegen.

Und trotzdem hat die Landesregierung bereits beschlossen, das Gatterjagdverbot ohne ersichtlichen Anlass und ohne sachliche Begründung einfach aufzuheben – den reichen Großgrundbesitzern zuliebe. Doch sie hat nicht mit dem Widerstand des Volkes gerechnet. Die Initiative für eine Volksabstimmung über die Gatterjagd erhält laufend Zuspruch. Es besteht die realistische Chance, der Landesregierung zu zeigen, dass sie auf ihr Volk hören sollte. Wir können die 12.000 Unterschriften schaffen!

Wie kann ich unterschreiben?

Die überparteiliche Initiative für eine Volksabstimmung über die Gatterjagd, die von allen Tierschutzorganisationen und zahlreichen anderen Vereinen unterstützt wird, stellt die Formulare zum Unterschreiben auf ihrer Webseite www.gatterjagdverbot.at zur Verfügung. Sie können die Formulare aber auch per Email (kontakt@gatterjagdverbot.at) oder per Telefon (0699 18335476) anfordern. Vielleicht haben Sie sie schon per Post zugeschickt bekommen oder Sie haben die Tische zur Sammlung der Unterschriften auf der Straße gesehen.

Das Burgenland hat keine großen städtischen Zentren und die Coronakrise ist eine weitere Behinderung. Doch die Stärke des Burgenlandes liegt darin, dass sich die Menschen kennen, und dass sie einander helfen. Und das Burgenland ist tierfreundlich. Deshalb fragen Sie in Ihrer Umgebung, Ihre Familie, Ihre Bekannten, Ihre Verwandten, ob sie nicht auch unterschreiben wollen. Nur durch diesen Zusammenhalt wird es möglich sein, auf die 12.000 Unterschriften – immerhin 5 % der Wahlberechtigten im Burgenland – zu kommen!