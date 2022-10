Junge Gäste bei Hochzeiten

Kinder können auf Hochzeiten sehr viel Spaß haben: Alle sind guter Stimmung, es gibt viel Süßes und andere Köstlichkeiten und nicht selten gibt es auch Spielkameraden, mit denen man den Tag verbringen kann. Nicht immer aber ist es für Eltern so einfach, mit Kindern die oft ganztägigen Feierlichkeiten zu verbringen. Für Unterhaltung und Entspannung kann hier eine eigene Kinderbetreuung im Rahmen der Hochzeit sorgen. Kommen nur wenige Kinder zur Hochzeit, kann eine Person aus dem Bekanntenkreis des Hochzeitspaares die Betreuung übernehmen.

Sind mehrere junge Gäste auf der Feier, bietet sich eine professionelle Betreuung an. Es gilt dabei die Fragen nach dem Alter der Kinder, den Möglichkeiten der Location und auch, ob sich die Kinder untereinander kennen, zu klären. Auch muss geklärt werden, ob und wann die Betreuung im Laufe der Hochzeit irgendwann endet. Eine schöne Beschäftigungsmöglichkeit für Kinder wäre ein Basteltisch, auf dem gemeinsam gebastelt oder gemalt werden kann. Dafür kann man Malvorlagen und Bastelsets vorbereiten. Auch Spiele wie Domino, Memory oder Vier gewinnt können Kinder begeistern. Mit Luftballons, Knicklichtern, Rätselaufgaben und Co. kann man nachhaltig die Aufmerksamkeit der Kinder erregen. Eventuell bieten sich auch Gemeinschaftsspiele bzw. Spiele im Freien oder magische Unterhaltung mit einem Zauberer an.