Schiefliegen mit Viktor Gernot

In seinem neuen Soloprogramm lässt es Viktor Gernot bereitwillig zu, über Begegnungen und Ereignisse zu reden, die er angeblich am eigenen Leib erfahren hat. Er verfälscht fremde Lieder, schlüpft unautorisiert in fremde Charaktere und lügt dabei, dass sich die Balken biegen. Die wenigen wahren Momente werden nicht aufgedeckt. Diese Tatsache erklärt dann wohl auch sein „Dauergrinsen“. Schiefliegen ist zutiefst menschlich. Entweder als Schlafstellung oder als fehlerhafte Einschätzung einer Situation oder eines Sachverhalts. Man darf sich also für seine Fehleinschätzung noch entschuldigen. Das verhindert wahrscheinlich eine Karriere im gehobenen Management oder in der Politik, ist aber sehr sympathisch!

Termin

Donnerstag 16.03.2023, 19:30 Uhr

Ort

Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

Preis

Vorverkauf: € 27,-

Abendkasse: € 30,-

www.kultur-burgenland.at