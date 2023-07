Gebäck gibt‘s bei uns daheim immer frisch gebacken

Du liebst den Geruch von frischem Brot, knusprigen Croissants und möchtest am liebsten direkt in eine Backstube ziehen? Hold your Mohnflesserl! Mit diesem System kommt es zu keinen Brot-Engpässen mehr.

Das Gebäck von Resch&Frisch kann man ganz einfach online oder telefonisch bestellen, tiefgekühlt nach Hause liefern lassen und jederzeit nach Bedarf fertig backen. Wie‘s funktioniert erfährst du hier:

Jeden Morgen zum Bäcker zu laufen kann stressig sein. Vor allem wenn es wieder einmal schnell gehen muss. Deshalb gibt es eine ganz einfache Lösung, um täglich frisches Gebäck zu Hause zu genießen: Das System von Resch&Frisch bringt die Backstube quasi direkt zu dir nach Hause. Das Gebäck wird in den regionalen Backstuben des Familienunternehmens zu 80 % vorgebacken und schonend durch Tiefkühlung haltbar gemacht.

Die restlichen 20 % kannst du in nur wenigen Minuten selbst fertig backen. So schmeckts wie frisch aus der Backstube und man muss nie wieder wertvolle Lebensmittel wegwerfen, weil du für das Familienfrühsück oder den Mädels-Brunch doch vielleicht ein paar Stück Gebäck zu viel gekauft hast.

Foto: Resch & Frisch

Was sich zusätzlich zur umfangreichen Produktauswahl auf alle Fälle lohnt, ist der Minibackofen von Resch&Frisch. Dieser verfügt über eigene Backprogramme, die genau auf das Brot und Gebäck abgestimmt sind. So wird jedes Gebäckstück perfekt auf den Punkt gebacken. Der Ofen schaltet sich nach der Backzeit automatisch ab – verbranntes Gebäck ade.

Foto: zVg

Im wahrsten Sinne des Wortes einen „Guster“ bekommen?

Mit unserem Gutscheincode „NÖN23“ kannst du ganze 68 € auf das Kennenlernpaket sparen. Damit gibt’s den Resch&Frisch Backofen mit 42 Stk. Gebäck zum Durchtesten statt € 198,58 um nur € 129,90. Einfach das Paket in den Warenkorb legen, den Gutscheincode eingeben und genießen.