Unser grünes Wohnzimmer in Mattersburg

Mattersburg wird „klimafit“. Die Innenstadt wird im kommenden Jahr mit einem ganzheitlichen Raum- und Verkehrskonzept neu konzipiert.

„Mit dieser Neugestaltung soll die Stadt moderner und grüner werden und mehr Möglichkeiten im öffentlichen Raum für die EinwohnerInnen bieten“, so Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Im Vordergrund steht neben dem neuen Look und der optimalen Nutzung der öffentlichen Flächen auch die Begrünung des Innenstadtareals.

In Abschnitten sollen die Straßen und Plätze in der Innenstadt begrünt, neu gepflastert und mit modernen Sitzgelegenheiten ausgestattet werden.

So wird die Stadt gemütlicher und moderner.

Die Sanierung und Freilegung der Bachdecke war ein wichtiger Bestandteil der Neugestaltung der Innenstadt. Für die Bachdeckensanierung war es höchste Zeit, da die Tragekonstruktion durch die freiliegenden Eisenverbindungen bereits stellenweise beschädigt war. Die Öffnung des Wulkabaches durch die Bachdeckenöffnung wurde durch den Bund verpflichtend vorgegeben und war aus ökologischer und hydrologischer Sicht notwendig.

„Mir ist es wichtig, dass die Innenstadt ein zweites Wohnzimmer für die Bevölkerung von Mattersburg und Walbersdorf ist, in dem sich die Menschen wohlfühlen und gern ihre Zeit verbringen“, so die Bürgermeisterin, für die die Begrünung ein wichtiger Schritt der Innenstadtgestaltung ist.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, hier ein unverzichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit und Umwelt zu setzen.“

Mit einem naturnahen Pflanzenkonzept mit regionalen Blumen und Pflanzen wird die Innenstadt einheitlich verschönert. Derzeit gibt es in Mattersburg ca. 1.700 Bäume im öffentlichen Bereich.

„Durch weitere Baumpflanzungen wird das Ortsbild bereichert und der CO2-Ausstoß reduziert.“