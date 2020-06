Die Kraft des natürlichen Heilmittels Kohlensäure

Vor mehr als 100 Jahren durch Zufall entdeckt, erfreuen sich die natürlichen Kohlensäure-Vorkommen in Bad Schönau heute großer Beliebtheit in therapeutischen Anwendungen. Dabei wurden Heilkraft und positive Effekte des gesundheitsfördernden Gases mit ca. 95 % Reinheit in zahlreichen Studien nachgewiesen. Gäste und Patienten des Gesundheitsresort Königsberg profitieren davon in individuellen Therapieprogrammen in den Schwerpunkten:

Beschwerden am Stütz- & Bewegungsapparat (GVA & Kur)

Gefäßerkrankungen & Durchblutungsstörungen

Verbesserung der psychosozialen Gesundheit (Prävention und Rehabilitation)

Neue Gefäße

Die einzigartig hohe Konzentration der natürlichen Kohlensäure-Vorkommen sorgt durch eine verstärkte Durchblutung und erhöhte Sauerstoffzufuhr für hochwirksame Hilfe bei Gefäßleiden. Prim. Dr. Johannes Schuh, ärztlicher Leiter für Gefäßerkrankungen, wies dies auch in seiner eigenen Studie nach: „Die Blutgefäße werden durch entsprechende Therapien erweitert und sogar neu gebildet. Zusätzlich werden die Muskeln gelockert und dadurch die Beweglichkeit gefördert.“ Im Gesundheitsresort Königsberg behandelt werden arteriellen Gefäßerkrankungen, Venenerkrankungen und funktionellen Gefäßerkrankungen.

Königsberg bad Schönau

Mobil bis ins hohe Alter

Agilität hat einen hohen Stellenwert. Das Gesundheitsresort Königsberg ist spezialisiert auf Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat. Im Rahmen eines Aufenthalts werden Gäste und Patienten mit höchster medizinischer Kompetenz auf ihrem Weg zur nachhaltigen Gesundheit begleitet. Basierend auf der ärztlichen Erstuntersuchung wird ein Programm aus klassische Bewegungstherapien und Massagen erstellt, sowie ein therapeutisches Bewegungsprogramm.

THERArama Bewegung mit Ausblick

Mit dem THERArama steht für Bewegungstherapien ein 600 m² Indoor-Bewegungsbereich mit herrlichem Blick über die Buckligen Welt zur Verfügung. Neben klassischen Sport- und Fitnessgeräten finden sich hier spezielle Therapiegräte, die maßgebend und spürbar zu einer Verbesserung von Beschwerden beitragen. So ermöglicht der Rehawalk ein individuelles Gang- und Koordinationstraining mit Videoprojektionen und visuellen Stimulationen, der SilverFit wiederum verbessert die Grobmotorik mittels Videospiel. Herzstück des THERAramas ist aber sicher der Spacecurl, ein dreidimensionales Therapiegerät für die Schulung von Koordination und Gleichgewicht sowie zur Kräftigung der Muskulatur.

Psychosoziale Gesundheit im Fokus

Königsberg bad Schönau

Im Gesundheitsresort Königsberg widmet man sich auch der psychosozialen Gesundheit. Im Rahmen präventiver Aufenthalte soll vor allen Dingen ein natürlicher Umgang mit Alltagsstress gelernt und persönliche Ressourcen gestärkt werden. In der Rehabilitation liegt der Fokus auf der Arbeit mit den Krankheitsbildern Depressionen, Angst- und Anpassungsstörungen, Burnout, psychosomatische Erkrankungen, Schmerzstörungen, Belastungsreaktionen, bestimmte Persönlichkeitsstörungen, Nachbehandlung nach schweren seelischen Krisen und Traumatisierungen.

Seien Sie unser Gast

Im Gesundheitsresort Königsberg können Sie Kur- oder Rehabilitationsaufenthalte, Gesundheitsvorsorge Aktiv Angebote als individuelle private Gesundheitsaufenthalt und zahlreiche Pauschalangebote genießen. Finden Sie Ihr passendes Arrangement auf www.gesundheitsresort-koenigsberg.at

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

zVg Gesundheitsresort Königsberg

Gesundheitsresort Königsberg | Am Kurpark 1, 2853 Bad Schönau | T: +43 (0) 2646 8251-0 | E: info@gkbs.at | www.gesundheitsresort-koenigsberg.at | gesundheitsresortkoenigsberg