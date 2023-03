Kompakte Vielseitigkeit

Der Kompakte hatte sich in der Nachfolge des Elantra ab 2007 vom Fleck weg als eine der Säulen des Hyundai-Modellprogramms etabliert. Seit 2008 wird er für die europäischen Märkte auch in Europa – in Nošovice, Tschechische Repu-blik – produziert.

Seine Karriere startete der i30 als fünftüriger Hatchback. In der Folge wurde um einen Kombi ergänzt. In der zweiten Generation, ab 2011, wurde die kompakte Baureihe zwischenzeitlich um ein 2+2-sitziges Sportcoupé mit schrägem Dreitürkonzept, den Veloster, ergänzt. 2017 erfolgte der Wechsel in die dritte (aktuelle) Modellphase. Anstelle des Coupés zeigen die Südkoreaner mit einer Fastback-Kreation weiterhin sportliche Ambitionen. Die darf, ebenso wie der Fünftürer, auch ein echter Sportler sein. Markiert mit einem N (steht für Nürburgring), wird das Thema Sport mit einem 2,0-Liter-Turbobenziner und handgeschalteten mit aktuell 280 PS Leistung umgesetzt.

2020 erfolgte eine Überarbeitung des Designs und eine Aktualisierung der Technik. Gänzlich passé sind nunmehr Dieselmotoren, das gesamte Antriebsprogramm besteht jetzt ausschließlich aus Benzinern. Ganz im Namen der Umwelt.