Louie‘s Cage Percussion Sketchbook.

Wer Musik gerne in Genres einteilt, wird es schwer haben, die sechs Musiker in eine Schublade zu stecken, denn ihre Musik hat ihre Wurzeln in der Klassik, ihren Stamm im Jazz, die Äste in der elektronischen Musik und ihre Zweige im Schauspiel. Während die Klangkünstler diverse Percussion- und Mallet-Instrumente bedienen, füllen sie den Raum mit berauschenden Melodien auf Synthesizern, Gitarren und sogar der Tuba. Ein Visual Artist sorgt für eine beeindruckende visuelle Darbietung während der Show.

Mehr Informationen

Termin

Freitag 17.04.2020

19:30

Ort

Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

Preis

Vorverkauf: € 32,– € 28,– € 24,–