Mit einer kreativen Idee in der Coronakrise machen die Brüder Bernd und Daniel Mayer derzeit auf sich aufmerksam: Sie bieten Eier aus dem Automaten an.

Innovative Idee mit Abholservice

Der Eierautomat in Badersdorf ist 24 Stunden für die Bevölkerung täglich zugänglich. „Geplant war diese Aktion schon länger, doch die derzeitige Coronakrise hat das Projekt jetzt beschleunigt“, erzählt Landwirt Bernd Mayer. Auch Bürgermeister Daniel Ziniel begrüßt das innovative Projekt. „Ich hoffe, dass die derzeitige Krise zum Umdenken anregt und der Stellenwert der heimischen Landwirtschaft zunimmt! Jeder will regionale Produkte genießen, doch nur die wenigsten wollen diese Betriebe in ihrer Nähe haben. Hier muss sich etwas ändern, denn eine große Abhängigkeit von anderen kann schnell zu Problemen führen.“ Der Eierautomat steht gegenüber von „Aloisias Mehlspeiskuchl“.