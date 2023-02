Der "Gschichtldrucker" kommt ins Burgenland

Schräg, außergewöhnlich, bizarr, aber vor allem extrem lustig. Marco Pogo, Frontmann der Wiener Punkband TURBOBIER, hat über die vielen spaßigen, merkwürdigen oder einfach nur unglaublichen Ereignisse aus seinem Touralltag und über andere Vorkommnisse in seinem ungewöhnlichen Leben Buch geführt. Dabei rausgekommen ist eine Sammlung von feinen Gschichtn, denen man gerne lachend, grinsend und staunend lauscht.

Von schuppenbewehrten, streng riechenden Zimmergenossen bis hin zu Taxifahrern in Kuala Lumpur, die einen bis ans Ende der Welt und dann doch wieder dorthin zurückbringen, wo man eigentlich schon war – davon und von noch viel mehr handeln die verschiedenen Anekdoten des Gründers der Bierpartei.

Foto: zVg

Hier ist ein äußerst witziger, kluger und kreativer Künstler am Werk! Marco Pogo bietet sympathische Bühnenpräsenz und ein breites Spektrum von der heiter-absurden Anekdote bis hin zu brisanten gesellschaftlichen und politischen Themen.

Marco Pogo druckt seine Gschichtln – noch bevor er in die KUGA kommt – in der Radio Burgenland-Sendung „Mahlzeit Burgenland“ am Mittwoch 15. Februar 2023 von 11:00 bis 13:00 Uhr, wo er zu Gast sein wird. Prädikat hörenswert!

Wenn Marco Pogo dann am 24. Februar 2023 in der KUGA ist, wird natürlich „Turbobier“ ausgeschenkt. Prädikat trinkenswert!