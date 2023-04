Geheimauftrag Leila - Auf Mission zu den burgenländischen Grenzflüssen

Nimm den Auftrag der Bienenkönigin entgegen und löse das kniffelige Fluss-Rätsel! Tauche ein in die zauberhafte Welt der murrenden Mühlen und blubbernden Fische. Was passierte vor vielen Jahren an den Grenzflüssen? Wozu brauchte man Mühlen und welche Arbeit verrichtete ein Zollbeamter? Kultur und Natur spielen an Flüssen eine große Rolle. Wir beleuchten das geheimnisvolle Leben am und im Wasser. Du wirst Augen machen, was dort so alles passiert!

Voranmeldung unbedingt erforderlich!

Dauer: 90 Minuten

Gruppengröße: min. 10 bis max. 25 Personen

Altersempfehlung: 8 - 10 Jahre

HINWEIS: Diese Veranstaltung ist auch für Gruppen und Schulklassen gegen Voranmeldung von 03.03. - 23.12.2023 buchbar (Gruppenpreis: € 3,50 | 2 Begleitpersonen gratis).

Termin: Sonntag 07.05.2023, 10:30 – 12:00 Uhr

Ort: Landesmuseum Burgenland

Preis: € 5,- pro Person

Weitere Informationen unter www.kultur-burgenland.at oder unter

https://kultur-burgenland.at/veranstaltungen/event/geheimauftrag-leila-auf-mission-zu-den-burgenlaendischen-grenzfluessen-1/