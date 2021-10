Kulturerbe der UNESCO

Das Handwerk der Ofen- und Kaminmaurer wurde 2010 in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Der Industrieschornstein am Neutaler Gemeindewappen symbolisiert die Bedeutung der Ofen- und Kaminmaurer in Neutal. Bis zu vier aufeinanderfolgende Generationen waren in den Gemeinden Neutal, Ritzing und Sigleß in diesem Beruf zu finden.

ln Neutal waren im Jahr 1951 513 Einwohner erwerbstätig, davon 229 im Baugewerbe. Zwischen 100 und 120 Männer arbeiteten bei einer Firma des Feuerungsbaues.

Viele Neutaler haben sich auf den waghalsigen Beruf des Feuerungsmaurers spezialisiert und waren weltweit im Kamin- und Ofenbau gefragt. Der wahrscheinlich erste Feuerungsmaurer aus Neutal hieß Johann Berkowitsch. Er war bereits vor 1900 bei der Firma L.Gussenbauer in Wien beschäftigt.

MUBA gibt Einblick in Baugeschichte Neutals

Seit 1. Mai 2003 gibt es in Neutal den Verein „Stein auf Stein“, ein Verein, der zur Erforschung des burgenländischen Bauwesens gegründet wurde. Am 22. Mai 2005 wurde das Museum für Baukultur eröffnet.

Das MUBA stellt das Wissen, den Alltag sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter und die Baugeschichte des Burgenlandes dar. Ausgestellt sind auch historische Werkzeuge, Materialien und Ausrüstungen.

Das MUBA gibt mit einer audiovisuellen, multimedialen und museumspädagogischen Zeitreise Einblick in die Baugeschichte Neutals.