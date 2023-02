Lehre statt Leere

In der 92-jährigen Firmengeschichte wurden bereits 63 Lehrlinge in den Bereichen Bauspenglerei und Dachdeckerei ausgebildet. Viele blieben nach dem Lehrabschluss dem Unternehmen treu. Das Ziel von Rathmanner ist es, jährlich ein bis zwei Lehrlinge in die Ausbildung zu nehmen. Zurzeit befinden sich bei Rathmanner drei Jugendliche in Ausbildung. Hannah P. befindet sich im ersten Ausbildungsjahr zur Bauspenglerin: „Meine Leidenschaft für die Arbeit mit Blech in Kombination mit der Arbeit an der frischen Luft machten mir die Entscheidung leicht. Zudem bin ich im Team rasch aufgenommen worden und hab Spaß an der Vielfältigkeit meines Berufsalltages auf der Baustelle oder in der Lehrwerkstätte.“

Das Herstellen von Blechdächern macht ihr am meisten Spaß, besonders, wenn sie selbstständig arbeiten kann. An ihrer Ausbildung schätzt sie das tolle Betriebsklima, die netten Kollegen und dass viel Wert auf den Bereich Sicherheit gelegt wird. „Die Möglichkeit sich bei diversen Kursen und Schulungen weiterzubilden sowie der abwechslungsreiche Alltag machen die Lehre bei Rathmanner nie langweilig“, so Hannah P., die ergänzt: „Das Wichtigste ist, dass ich weiterhin bei der Arbeit genau so viel Freude habe wie jetzt und dass ich noch vieles lernen werde, um zukünftig selbstständig arbeiten zu können und vielleicht sogar eigene Baustellen übernehmen darf.“