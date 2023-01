Vielseitige Lehrausbildung

Tristan Reiter lernt bei der Firma Joszt Karosserie & Technik Karosseriebautechniker, Alex Bredl wird zum Kraftfahrzeugtechniker ausgebildet.

Wann hast du deine Lehre bei Joszt Karosserie & Technik begonnen?

Tristan Reiter: Am 5. August 2019.

Alex Bredl: Am 29. August 2022.

Warum habt ihr euch für eure Lehrberufe entschieden?

Tristan Reiter: Bei meinem Praktikum haben mir die Tätigkeiten, die ich in diesem Beruf ausführe, gut gefallen. Vor allem hat mir bei Joszt Karosserie & Technik das angenehme Arbeitsklima sehr gut gefallen und deshalb habe ich mich für diesen Betrieb entschieden.

Alex Bredl: Weil mich Autos und Mopeds schon immer begeistert haben, war ich im Vorjahr im Zuge der Schnuppertage der Polytechnischen Schule Oberpullendorf bei Joszt Karosserie & Technik schnuppern. Das hat mir so gut gefallen und war so interessant, dass ich mich für eine Lehre entschieden habe.

Wie sehen eure Tätigkeiten bei Joszt Karosserie & Technik aus?

Tristan Reiter: Zu meinen Haupttätigkeiten gehören das Reparieren, Grundieren und Schleifen der zu reparierenden Teile.

Alex Bredl: Meine Tätigkeiten sind sehr vielfältig. Angefangen vom Räderwechsel bis hin zur Fehlersuche beim Motor und diverse Reperaturarbeiten.

Welche Aufgaben machen euch am meisten Spaß?

Tristan Reiter: Einschweiß- und Richtarbeiten.

Alex Bredl: Das Austauschen von defekten Teilen und die Fehlersuche.

Was gefällt euch an eurer Lehrlingsausbildung am besten?

Tristan Reiter: Die gute Zusammenarbeit und Unterstützung der Kollegen.

Alex Bredl: Ja, die gute Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten. Besonders gefällt mir auch, dass ich besonders im ersten Lehrjahr viele Arbeiten selbstständig erledigen darf.