Am 1. Jänner 2015 eröffnete Thomas Lagler sein Geschäft „Licht für mich“ in der Spitalstraße in Oberpullendorf. Bereits fünf Jahre zuvor macht er sich als Einzelunternehmer selbstständig. 2018 erfolgte die Firmengründung auf Elektro-Lagler GesmbH & CO KG. Von Anfang an war es ihm möglich einen Mitarbeiter zu beschäftigen, derzeit beschäftigt er 16 Mitarbeiter. „Der Betrieb hatte ein gesundes und überlegtes Wachstum. Wir haben kompetente, gut ausgebildete Mitarbeiter. Das Netz Burgenland zählt zu unseren Partnerbetrieben. Weiters sind wir auch ein Lehrbetrieb und bilden zurzeit zwei Lehrlinge in den Bereichen Elektro sowie Handel aus“, schildert Geschäftsführer Lagler.

Nun ist es Lagler gelungen, in Mattersburg (Brunnenplatz 5) eine 250 Quadratmeter große Geschäftsfläche inklusive Büro zu kaufen, um in Zukunft seine Waren noch besser präsentieren zu können. Die Eröffnung in Mattersburg ist für den 6. September 2020 geplant. Aufgrund der Geschäftsübersiedelung findet nun in der Spitalstraße in Oberpullendorf von 15. bis 19. Juni eine Schließ- und Umzugsaktion statt. 30 bis 70 Prozent sind auf ausgewählte Artikel möglich beziehungsweise wird es auf alle Ausstellungsstücke einen Sonderpreis geben.

Große Projekte im Bezirk umgesetzt

Besonders stolz ist Lagler auf die außergewöhnlichen Projekte, die in Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft umgesetzt wurden, wie zum Beispiel das Gemeindezentrum Raiding oder das Pflegeheim Neutal. „Schwerpunkt und stark angefragt sind derzeit intelligente Haussteuerungen. Für kleinere und mittlere Häuser empfehle ich die ABB-free@home® Lösung. Sie ist sehr kompatibel und hat tolle Funktionen, wie eine Zentralsteuerung, Jalousiesteuerung, Windwächter, Einzelraumregelung sowie die Steuerung per Handy über eine kostenlose App. Größere Anlagen werden mit einem EIB-KNX Bussystem realisiert“, erklärt Lagler. Photovoltaikanlagen sind momentan auch sehr beliebt und gut nachgefragt.

„Wir können das gesamten Projektablauf im Hände nehmen: Angefangen von der Planung, der Montage, der Übergabe, bis hin zur Förderungsabwicklung. Neben der kleineren Anlage auf dem Oberpullendorfer Rathaus wurde eine 26,00 kWp Anlage und eine 56 kWp Anlage auf Neutaler Pflegeheim montiert. Investieren in grüne, erneuerbare Energie lohnt sich immer , als Einlage mit guter Rentabilität“, so der Geschäftsführer von „Licht für mich“ abschließend.