Endlich wieder ein Ortswechsel, ein abwechslungsreiches Programm mit Sport, Wein und Naturgenuss und sich im Hotel rundum verwöhnen lassen: was Corona-bedingt in den vergangenen Wochen undenkbar war, ist in Lutzmannsburg ab sofort wieder möglich.

„Wir möchten Gästen jeder Altersgruppe die große Vielfalt an Wein-, Genuss- und Naturerlebnissen näherbringen, welche die Rotwein- und Thermengemeinde Lutzmannsburg zu bieten hat, und die sich unkompliziert und nach Lust und Laune ganz individuell zu einem Tagesausflugs- oder auch Kurzurlaubsprogramm kombinieren lassen“, so die KooperationspartnerInnen Eva Pap und Alois Navara (Hotel Xylophon), Peter Heisz (Sonnenland-Seilgarten) und Kerstin Rohrer (Weinbau Familie Hans Rohrer) über die ganz spontan ins Leben gerufene Initiative.

Lutzmannsburg zu Pfingsten genießen

Bereits am Pfingstwochenende (30. Mai bis 1. Juni) bieten Hotel Xylophon, Sonnenland-Seilgarten und Weinbau Familie Hans Rohrer drei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm an:

Unter anderem mit einem: besonders attraktiven Arrangement im Hotel Xylophon (buchbar ab 29. Mai 2020, unter anderem für Familien Nächtigung inklusive Vollpension à 40 Euro pro Person – Infos unter www.hotelxylophon.at/pakete/pfingsten/),

Kletterspaß im Niedrigseil-, Motorikpark und Hochseilparcours im Sonnenland-Seilgarten ( 30 Prozent-Familienbonus für Familien ab drei Personen) oder der

Weinverkostung „SUNplugged“ am Samstag, dem 30. Mai, ab 16.30 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit- im ältesten Weingarten von Weinbau Familie Hans Rohrer in der traumhaften Kulisse bei Sonnenuntergang am Lutzmannsburger Hochplateau mit Steckerlbrot am offenen Feuer (à 10 Euro pro Person – mit Gutschein gratis) sowie weiteren Weinverkostungen (Sonntag, dem 31. Mai und Montag, dem 1. Juni, jeweils von 13 bis 18 Uhr) im Sonnenland-Seilgarten .

Erlebnis & Genuss Gutscheine für Familien

Bei Buchung oder Konsumation bei einem der drei Kooperationspartner erhalten die Gäste attraktive Gutscheine für die Angebote der jeweils beiden anderen Partner. Die Gutscheine sind wahlweise gleich am Pfingstwochenende 2020 oder bei einem weiteren Besuch in Lutzmannsburg einlösbar. Selbstverständlich werden bei allen Angeboten die aktuell nach wie vor notwendigen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 eingehalten.

Weitere Infos

Hotel Xylophon

+43 2615 813001

willkommen@hotel-xylophon.at

www.hotel-xylophon.at

Sonnenland-Seilgarten

+43 680 141 5258

training@sonnenlandseilgarten.at

www.sonnenlandseilgarten.at

Weinbau Familie Hans Rohrer

+43 650 812 2384

info@rohrerwein.at

www.rohrerwein.at