„Cinesplash 5D“ in der Sonnentherme

Das neue 5D Wasser-Erlebnis-Kino mit dem klingenden Namen „Cinesplash 5D“ hat am 4. August seine Pforten geöffnet. Ausgestattet mit modernster Kino-Technik und coolen Wasser- beziehungsweise zahlreichen Spezial-Effekten sind Emotionen, Spaß und Nervenkitzel garantiert. Geboten wird ein einzigartiges Multimedia-Kino-Erlebnis für die ganze Familie, mit 24 bequemen Sitzplätzen für kleine und große Gäste. In Badebekleidung und mit 3D Brille erleben die Besucher lustige oder spannende Kurz-Filme in eindrucksvoll inszenierter 5D-Qualität und werden nicht nur von allen Seiten nass gespritzt, sondern genießen ein multisensorisches Erlebnis der Extraklasse für alle Sinne. Die Effekte sind perfekt auf die jeweilige Handlung des Filmes abgestimmt. Weitere Infos zu den Angeboten unter www.sonnentherme.at

Foto: zVg/Sonnentherme