Sonnentherme Lutzmannsburg: Family Run 2023 und das magische Rutschen

Dann können sich beim Family Run (Hobby-)LäuferInnen aller Altersklassen am und um das Freigelände der Sonnentherme miteinander messen.

Bewegung und Spaß für die ganze Familie

Kinder und Teenager können ihre Läuferqualitäten auf dem ca. 580 Meter langen, flachen Rundkurs am und rund um das Freigelände der Sonnentherme Lutzmannsburg unter Beweis stellen, wobei die Rundenanzahl je nach Altersklasse festgelegt ist. Der Hauptlauf für Erwachsene führt über 7.500 Meter, auf einer superschnellen und flachen Strecke, vom Freigelände der Sonnentherme vorbei an Pfirsich- und Apfelbäumen zum Apfelhof und zurück zu Start/Ziel in der Sonnentherme. Für absolute Genussläufer ist auch wieder der beliebte Fun Run im Programm mit einer Streckenlänge von 5.000 Metern.

Alle Teilnehmenden erhalten ein Startersackerl voller Überraschungen

Für den Veranstaltungstag erhalten alle LäuferInnen Gratis-Zutritt zur Sonnentherme

Die Schnellsten des Hauptlaufs erhalten Preisgelder

Für alle Teilnehmer der Nachwuchsläufe U6 + U8 gibt es eine Medaille

Gratis-Verpflegung für alle LäuferInnen während und nach dem Lauf inkl. Nudelgericht mit Getränk

Mehr Infos: www.sonnentherme.at/familyrun

