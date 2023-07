Lutzmannsburg Sonnentherme Lutzmannsburg: Spannung, Spaß und Rekorde

Rutschvergnügen in der Sonnentherme Lutzmannsburg. Foto: zVg, ©Andi Bruckner

A m 15. Juli ist es endlich wieder so weit: Beim 19. Speed Contest in der Sonnentherme geht die Jagd nach den Rekorden in die finale Runde.

Der 19. Speed Contest wird präsentiert von KRONEHIT Radio. Auf der rasanten Rutsche „Twister“ kämpfen Kids um den begehrten Titel: „Österreichischer Meister“ auf der Mega-Rutsche Twister (202 Meter). Bevor die wagemutigen Kids ihre persönlichen Rutsch-Rekorde aufstellen, können sie sich zu coolen Hits in die richtige Stimmung bringen. Der KRONEHIT-DJ, zahlreiche Künstlerauftritte und ein umfangreiches Rahmenprogramm garantieren beste Stimmung. Heuer sind beim Speed Contest auch wieder die Eltern gefordert, denn es wird bereits zum 17. Mal der Titel: „Schnellste Familie Österreichs“ vergeben. Beim Family-Contest rutschen die kleinsten Wettkämpfer (Jahrgang 2017 und jünger) gemeinsam mit Mama oder Papa im Team. Für den Speed Contest sind Kids bis zum Alter von 14 Jahren (Jahrgang 2009 und jünger!) startberechtigt. Einfach vorab unter www.sonnentherme.at oder kurz vor Startbeginn direkt in der Rutschenlandehalle „Speed World“ anmelden. Und das Tollste dabei: die Teilnahme ist kostenlos und jede/r StarterIn erhält ein Gratis-Startsackerl gefüllt mit netten Überraschungen. Weitere Infos unter www.sonnentherme.at. Magic Summer in der Sonnentherme Ein magischer Sommer vom 3. Juli bis 10. September in der Sonnentherme Lutzmannsburg. Foto: zVg