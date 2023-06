Pflege und Betreuung bestimmen die Lebensrealität nahezu aller

Bürgerinnen und Bürger – seien es Pflegebedürftige, deren Angehörige oder im Pflegebereich Tätige.

Wir schätzen uns daher sehr glücklich mit den Pflegezentren Drescher rund um Familie Drescher den Pionier im Bereich Pflege und Versorgung im Alter an unserer Seite zu haben. Das Betreubare Wohnen bei uns in Neckenmarkt freut sich großer Beliebtheit und ermöglicht unseren Bürger:innen in der Heimat ein alters-adäquates Zuhause mit bester Gesundheitsversorgung zu finden.

Es freut uns sehr, dass unser Standort mit einem zweiten Bauteil erweitert und perfekt ergänzt wird. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, wir freuen uns bereits auf künftige Kooperationen und Projekte. Herzlichen Glückwunsch seitens unserer Gemeinde zu diesem großartigen Jubiläum.